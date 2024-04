Dortmund: Beliebtes Restaurant vor dem Aus – Kunden können es kaum glauben

Schade für die Dortmunder! Ein beliebtes Restaurant im Süden der Stadt steht offenbar vor dem Verkauf. Warum ist nicht bekannt. Schließlich befindet sich die Pizzeria in Dortmund-Berghofen in einer Top-Lage.

Gleich auf der Berghofer Straße gegenüber von Rewe und in direkter Nähe zu anderen Einkaufsmöglichkeiten für den alltäglichen Bedarf. An fehlender Laufkundschaft kann es also nicht liegen. Dennoch findet sich das Restaurant nun als Inserat auf Kleinanzeigen.de wieder…

Dortmund: Beliebte Pizzeria macht Schluss

Das Restaurant gehört zur Franchisekette „Teufolino“ und hatte erst im Oktober 2022 dort eröffnet. Schon in den drei Jahren davor gab es hier regen Wechsel. Erst gaben sich die Metzgerei Hannuschka, dann ein türkisches Feinkostgeschäft und schließlich noch die „American Food Factory“ hier die Klinke in die Hand, wie die „Ruhr Nachrichten“ aufzählen.

Nun war hier für anderthalb Jahre Ruhe eingekehrt, doch das dürfte sich demnächst ändern. Denn jetzt wird das Geschäft an der Berghofer Straße online inseriert. Was heißt das für die Dortmunder und die Pizzeria?

Dortmunder Restaurant bereits reserviert

Wie im Anzeigenportal Kleinanzeigen zu lesen, sei die Ladenzeile bereits ab April verfügbar. Doch soll hier offenbar nichts Neues reinkommen. Es werde „vorzugsweise“ ein neuer Franchisenehmer gesucht. Ob es allerdings dazu kommt, hängt wohl von den Interessenten ab.

Die Dortmunder sollten sich also lieber darauf einstellen, ihre Pizza bald von einer anderen Pizzeria zu beziehen. Wann das so weit sein wird, ist entsprechend unklar. Aktuell steht die Anzeige bereits als reserviert drin (Stand. 3. April). Es könnte sich also bereits jemand gefunden haben, der das Teufolino-Restaurant übernehmen möchte. Jetzt heißt es nur noch: Abwarten und Tee trinken!