Dortmund: Autofahrer stößt frontal mit Straßenbahn zusammen ++ Rollstuhlfahrer kippt um ++ Mehrere Verletzte

Dortmund. Heftiger Verkehrsunfall in Dortmund! Ein Autofahrer fuhr am Donnerstag frontal in eine Straßenbahn und verletzte dabei sich selbst sowie eine andere Person.

Ein Passagier der Straßenbahn war bei dem Aufprall mit seinem Rollstuhl umgekippt. Die beiden Verletzten wurden in ein Krankenhaus in Dortmund gebracht.

Dortmund: Brackeler Hellweg vorrübergehend gesperrt

Ein 78-jähriger Mann fuhr am Donnerstag gegen 11.24 Uhr auf dem Brackeler Hellweg in Dortmund. Aus bisher unbekannten Gründen kreuzte er dabei den Gegenverkehr und rammte auf Höhe der Hausnummer 80 eine Straßenbahn. Die war gerade in Fahrrichtung Innenstadt unterwegs. Nach dem frontalen Zusammenstoß prallte der VW Scirocco dann noch in einen geparkten Opel-Astra.

Der Fahrer des VW wurde bei dem Unfall glücklicherweise nur leicht verletzt, die Fahrerin der Straßenbahn erlitt keine Verletzungen. Ein 60-jähriger Passagier im Rollstuhl kippte jedoch um und musste zusammen mit dem Unfallverursacher vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden.

Der Brackeler Hellweg musste für eine gute halbe Stunde gesperrt werden, damit die Polizeibeamten den Unfall sachgemäß aufnehmen konnten. Der durch den VW-Fahrer verursachte Schaden beläuft sich auf 14.000 Euro. (mbo)