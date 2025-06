Dortmunder kauft Auto – er ahnt nicht, worauf er sich einlässt

In Dortmund ereignete sich ein Fall von Autodiebstahl, der ungewöhnlicher kaum sein könnte. Die Polizei nahm einen Mann fest, der ein Auto gestohlen haben soll. Es stellte sich jedoch heraus, dass der Wagen dem Mann selbst gehörte. „Im Moment sieht es schwer danach aus, dass es zwei Geschädigte hat“, erklärte ein Dortmunder Polizeisprecher.

Der Fall dreht sich um ein Fahrzeug, das bereits Ende April in Rumänien gestohlen wurde. Der 27-jährige Besitzer aus Mannheim meldete den Diebstahl bei der rumänischen Polizei und seiner Versicherung. Wochen später kaufte ein 38-jähriger Mann in Dortmund offenbar genau dieses Auto.

Dortmunder klaut sein geklautes Auto

Der ursprüngliche Besitzer entdeckte den Wagen über Ortungsdaten in Dortmund. Er meldete sich jedoch nicht bei der Polizei. Stattdessen fuhr er nach Dortmund, öffnete das Auto mit seinem Schlüssel und nahm es mit nach Mannheim. Der Besitzer verständigte also keine Behörden, sondern handelte auf eigene Faust.

Der 38-Jährige aus Dortmund meldete später den Diebstahl des Fahrzeugs. Die Polizei nutzte ebenfalls Ortungsdaten und fand das Auto in Mannheim. Dort nahmen die Beamten den 27-Jährigen fest. Dieser legte bei der Festnahme Dokumente vor, die ihn nach eigener Aussage als rechtmäßigen Besitzer ausweisen.

Unklare Rechtslage und Ermittlungen in Dortmund

Beide Männer konnten den Behörden glaubhaft darlegen, wie sie in den Besitz des Fahrzeugs gelangt sind. Der Wagen, ein BMW aus dem Jahr 2017 mit einem aktuellen Wert von etwa 12.000 Euro, wurde von der Polizei sichergestellt. Nun steht die Klärung der Eigentumsverhältnisse durch Ermittler aus.

Außerdem versucht man, die Täter in Rumänien zu identifizieren. Es bleibt zudem offen, ob der 27-Jährige durch seine selbstständige „Rückbeschaffung“ in Dortmund eine Straftat begangen hat. Die Dortmunder Polizeiarbeit dürfte also noch einige Zeit benötigen, um diesen komplizierten Fall zu lösen. (mit dpa)

