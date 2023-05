Chico: Übertreibt es der Lotto-Millionär jetzt? Fans sauer: „Warum muss das gefilmt werden?“

Der inzwischen über die Grenzen hinaus bekannte Lotto-Millionär Chico aus Dortmund knackte im September 2022 den Jackpot und gewann knapp zehn Millionen Euro. Seitdem hat er sein Leben auf den Kopf gestellt.

Neben jeder Menge Luxus und Auftritten in den verschiedensten TV-Shows, ist er inzwischen auch in den sozialen Netzwerken ein gefeierter Star. Zwar hat er auch viele Hater, aber über 800.000 Instagram-Follower sprechen für sich. Jetzt hat er dort mit einem Video auf sich aufmerksam gemacht, das auch einigen seiner Fans nicht gefällt. Übertreibt es Chico nun komplett?

Chico: Musste dieses Video wirklich sein?

Auf seinem Instagram-Account erschien nun ein Video, das Chico mit „Lasst Liebe da“ und einem großen roten Herzen betitelt. Zu sehen ist der Lotto-Millionär, wie er in einer gut gefüllten Innenstadt eine Frau anspricht, die auf einem Stuhl vor einer Bäckerei sitzt: „Wie geht’s dir?“ Sie antwortet mit „gut“, fragt aber direkt danach: „Hast du Kleingeld?“ Chico bejaht und fragt weiter, was sie braucht. Sie sagt, dass sie gerne nebenan bei Lidl was kaufen möchte.

Als er im Gespräch feststellt, dass die Frau so wie er aus der Türkei stammt, wird es sentimental. Traurige Musik setzt ein, Chico kniet sich zu ihr runter, tätschelt ihr Knie, sie sprechen ein bisschen miteinander. Dann steht er wieder auf, greift in seine hintere Hosentasche und zieht einen Umschlag heraus, den er ihr übergibt. Sie schaut rein und steckt ihn rasch in ihre Handtasche. Die Vermutung liegt nahe, dass Chico der Dame Geld gegeben hat. Eine mitfühlende und menschliche Geste will man meinen. Doch seine Follower sind sich da uneinig.

Seine Follower sind geteilter Meinung

Die positiven Kommentare reichen zwar von „Ehrenmann“ über „Herzlichen Dank, dass du so viel Gutes tust“ bis hin zu „Wir sind stolz auf dich, Chico“. Doch für manche Kommentatoren hat das Video einen fragwürdigen Beigeschmack. Hier heißt es unter anderem: „Komisches Video … Das ist so extra auf die Tränendrüse gedrückt“ und „Mein Gott, dieser Wichtigtuer und Selbstdarsteller“.

Und selbst seine Fans sind von dem Video nicht sonderlich begeistert und beklagen: „Chico, ich finde es toll, dass du anderen hilfst, aber warum muss es immer gefilmt werden?“ Ein anderer meint: „Alles schön und gut, aber mach das bitte nicht öffentlich.“ Und ein weiterer sagt: „Chico, man, lass dich doch nicht filmen. Ich weiß, wie vielen Leuten du hilfst, wo keine Kamera dabei ist.“ Vielleicht war dieses Video für einige doch etwas viel des Guten…