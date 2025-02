„Aktenzeichen XY“ (ZDF) aus Dortmund: Mann wartet auf „Knuddels“-Date – dann wird ihm übel mitgespielt

Am Mittwochabend (12. Februar) geht es bei „Aktenzeichen XY… ungelöst“ auch um einen üblen Fall aus Dortmund. Am 7. Juni 2023 wartete ein 28-Jähriger aus Niedersachsen am Signal Iduna Park auf eine angeblich junge Frau, mit der er über die Online-Plattform „Knuddels“ ein Treffen vereinbart hatte.

Doch dann tauchte plötzlich eine Gruppe Männer auf und griff den Mann aus Seesen an. Dieser landete später schwer verletzt im Krankenhaus. Die Polizei Dortmund hat bereits mit Fotos von den Überwachungskameras am Park nach den Tatverdächtigen gefahndet, bisher allerdings ohne Erfolg. Nun soll der Beitrag bei „Aktenzeichen XY“ neue Hinweise bringen.

„Aktenzeichen XY“ mit üblem Raubüberfall aus Dortmund

Ein später Sommerabend. Ein Mann wartet gegen 22.15 Uhr auf sein Date. Er steht auf dem Parkplatz der Kleingartenanlage „Gartenverein Ardeyblick“ an der Straße Im Rabenloh, als plötzlich eine Gruppe von vier bis fünf Männern auftaucht und ihn attackiert. Sie schlagen und treten auf ihn ein, nehmen ihm Handy und Portemonnaie ab. Dann machen sie sich davon.

Der 28-Jährige rennt ihnen hinterher, provoziert dadurch einen erneuten Angriff. Diesmal setzen seine Angreifer noch bisher unbekannte Waffen gegen ihn ein. Der Niedersachse bleibt ohne Geld und Handy, dafür mit schweren Verletzungen zurück.

„Aktenzeichen XY“ aus Dortmund: Polizei sucht diese Männer

Da die Tatverdächtigen weiterhin auf freiem Fuß sind, erhofft sich die Polizei jetzt weitere Hinweise über die Ausstrahlung im ZDF. Zumal das Opfer nur für zwei der Gesuchten auch eine genauere Täterbeschreibung abgeben konnte.

Täter 1:

18-25 Jahre alt

1,75-1,80 Meter groß

dunkelhäutig und schlank, mit mittellangen schwarzen Locken

dunkle Trainingsjacke und graue Jogginghose

Foto: Polizei Dortmund Verdächtiger 2 Foto: Polizei Dortmund Verdächtiger 3 Foto: Polizei Dortmund

Täter 2:

18-25 Jahre alt

1,80-1,85 Meter groß

schlank, kinnlange Dreadlocks

schwarze/dunkelrote Trainingsjacke mit roten Ärmeln (möglicherweise von Paris Saint-Germain), passende Trainingshose

Nach den beiden Männer sowie einem weiteren Verdächtigen wird nun seit anderthalb Jahren mit Fotos gefahndet. Zeugenhinweise nimmt die Kriminalwache der Polizei Dortmund unter der Telefonnummer 0231/132-7441 entgegen.