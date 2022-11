A44 in Dortmund: Frau will abbiegen – plötzlich kommt ihr ein anderer Wagen entgegen!

Unfall wegen einer Falschfahrerin auf der A44 in Dortmund! Am Donnerstagmorgen kam einer 64-jährigen Autofahrerin an der Anschlussstelle Werl-Süd plötzlich ein anderes Auto entgegen. Die Frau versucht auszuweichen und fuhr direkt in ein anderes Fahrzeug. Dann krachte es gleich noch ein zweites Mal.

Die Frau kam leicht verletzt ins Krankenhaus, die Falschfahrerin machte sich allerdings aus dem Staub. Nun fahndet die Polizei Dortmund anhand eines Fotos nach der Frau, die das Unfall-Chaos auf der A44 verursacht hat.

A44 in Dortmund: 59-Jährige aus Hessen sorgt für Doppel-Kollision

Gegen 8.50 Uhr war eine 63-Jährige aus Geseke auf der Autobahn in Richtung Dortmund unterwegs, als ihr zwei Kilometer vor der Abfahrt Werl-Süd eine Falschfahrerin auf dem Seitenstreifen entgegenfuhr. Die 63-Jährige fuhr rechts und wollte nach links ausscheren, da krachte sie allerdings mit dem Auto eines 59-Jährigen aus Erwitte zusammen. Gleich darauf kam es auch noch zum Zusammenstoß mit dem Wagen der Falschfahrerin.

Die Frau aus Geseke verletzte sich bei dem Aufprall leicht und ein Rettungswagen brachte sie ins Krankenhaus. Den Mann aus Erwitte behandelten die Rettungskräfte noch vor Ort und entließen ihn dann wieder. Die Falschfahrerin allerdings war noch vor dem Eintreffen der Polizei in Richtung Westönnen geflüchtet – allerdings zu Fuß.

Foto-Fahndung nach 59-Jähriger

Über zwei Stunden musste die Polizei den linken Fahrstreifen sperren, zeitweise sogar die ganze Fahrbahn. Sogar ein Personenspürhund kam zum Einsatz. Der Verkehr war vorrübergehend beeinträchtigt.

Nach den ersten Ermittlungen soll die Falschfahrerin kurz vor dem Unfall ihren Wagen absichtlich auf der Autobahn gewendet haben. Daher könne die Polizei Suizid-Absichten nicht ausschließen. Weil die Frau eine Gefahr für sich selbst darstellt, suchten die Beamten mit besagtem Personenspürhund und einem Hubschrauber nach ihr – bisher erfolglos.

Mehr Meldungen:

Deshalb fahndet die Behörde nun mithilfe eines Fotos nach ihr. Sie ist schlanke 1,63 Meter groß, hat braunes mittellanges Haar und trägt einen Pony. Wenn du sie gesehen hast, dann melde dich bitte beim Kriminaldauerdienst unter der Telefonnummer 0231 132 7441.

>>Anmerkung der Redaktion<<

Zum Schutz der betroffenen Familien berichten wir normalerweise nicht über Suizide oder Suizidversuche, außer sie erfahren durch die Umstände besondere Aufmerksamkeit.

Wer unter Stimmungsschwankungen, Depressionen oder Selbstmordgedanken leidet oder jemanden kennt, der daran leidet, kann sich bei der Telefonseelsorge helfen lassen. Sie ist erreichbar unter der Telefonnummer 0800/111-0-111 und 0800/111-0-222 oder im Internet auf www.telefonseelsorge.de. Die Beratung ist anonym und kostenfrei, Anrufe werden nicht auf der Telefonrechnung vermerkt.