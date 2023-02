A1 bei Dortmund: Frau stirbt nach Horror-Crash – Lkw-Unfall auf Gegenfahrbahn

Schrecklicher Unfall auf der A1 bei Dortmund! Am Montag (27. Februar) kam es zwischen Dortmund, Unna und Schwerte zu einem heftigen Crash.

Laut DER WESTEN-Informationen ist ein Auto unter einen Lkw geraten. Die Fahrerin (24) wurde lebensgefährlich verletzt. Sie konnte zwar zunächst aus dem Unfallwrack befreit werden, ist dann aber ihren schweren Verletzungen erlegen. Das bestätigt die Polizei Dortmund auf Anfrage.

Am Montag ist es auf der A1 bei Dortmund zu einem schweren Unfall gekommen. Foto: Fernandez / Wüllner, news4 Video-Line TV

Warum die junge Frau die Kontrolle über ihren Opel verloren hat, ist noch unklar. Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienst waren mit einem Großaufgebot vor Ort. Auch ein Rettungshubschrauber landete auf der Fahrbahn.

In Fahrtrichtung Köln hatte sich ein Stau von bis zu acht Kilometern Länge gebildet. Die Ermittlungen laufen weiter.

Lkw krachen auf Gegenfahrbahn ineinander – Person schwer verletzt

Auch in der Gegenrichtung kam es am Mittag in Fahrtrichtung Münster nur wenige Kilometer von der ersten Unfallstelle entfernt zu einem schweren Lkw-Unfall. Zwei Brummis sind ineinander gekracht. Wie die Polizei gegenüber DER WESTEN bestätigt, sind beide Fahrer verletzt worden, einer von ihnen schwer.