A1 bei Dortmund: Auto zwischen zwei Lkw zerquetscht ++ Frau in Lebensgefahr

Übler Unfall auf der A1 bei Dortmund am Freitagabend (2. Dezember). Daran waren gegen 18.50 Uhr zwei LKW und ein PKW beteiligt.

Die A1 bei Dortmund musste in Richtung Bremen über Stunden gesperrt werden. Eine Frau (55) und ihr Beifahrer (28) wurden in ihrem Auto eingeklemmt. Die Fahrerin erlitt lebensgefährliche Verletzungen.

A1 bei Dortmund: Horror-Crash – Auto zwischen zwei Lkw zerquetscht

Nach übereinstimmenden Zeugenaussagen hatte es sich auf der A1 bei Holzwickede in Fahrtrichtung Bremen gestaut. Ein Lkw-Fahrer (40) erkannte das Stauende offenbar zu spät und krachte in das Heck eines Seat. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Wagen unter das Heck eines davor stehenden Lkw geschoben und dabei förmlich zerquetscht.

Die Einsatzkräfte der Feuerwehr brauchten schweres Gerät, um das Fahrzeug unter dem Lkw hervorzuholen. Anschließend wurden die beiden eingeklemmten Insassen befreit. Die Fahrerin kam mit lebensgefährlichen und ihr Beifahrer mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus.

Horror-Crash auf der A1 bei Dortmund. Ein Auto wurde total zerstört. Zwei Personen haben sich schwer verletzt. Foto: Axel Ruch / vn24

Ersthelfer befreiten zuvor den mutmaßlichen Unfallverursacher aus seinem stark beschädigten Lkw. Er erlitt leichte Verletzungen.

A1 bei Dortmund wieder frei

Die A1 musste für die Rettungs- und Bergungsarbeiten zwischen Schwerte und dem Kreuz Dortmund/Unna gesperrt werden. Zwischenzeitlich staute es such auf bis zu zwölf Kilometern. Der Verkehr wurde an der Anschlussstelle Schwerte abgeleitet.

Die Unfallaufnahme dauert anschließend bis tief in die Nacht an. Erst gegen 2.4o Uhr konnte die Autobahn in dem betroffenen Streckenabschnitt Richtung Bremen wieder freigegeben werden. Die Polizei Dortmund hat die weiteren Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen. Der Sachschaden wird auf rund 100.000 Euro geschätzt.