Zeltfestival Ruhr beendet – erstes Highlight von 2024 bereits enthüllt!

17 Tage, 42 Shows und 140.000 Zuschauer. Das Zeltfestival Ruhr ist am Sonntag (3. September) mit einem grandiosen Auftritt von Trettmann zu Ende gegangen und hat sich auch in diesem Jahr wieder als wahrer Publikumsmagnet erwiesen. Trotz miesen Wetters und einem Eklat beim Auftritt von Michael Patrick Kelly (mehr hier) blicken die Veranstalter auf ein gelungenes Festival am Kemnader See in Witten/Bochum zurück.

„Wir sind begeistert, dass wir mit der 14. Ausgabe wieder so viele Menschen glücklich machen konnten! Die immense Kraftanstrengung des gesamten Teams – insbesondere bei dem kräftezehrenden Aufbau (Anm. der Redaktion: Dauerregen machte allen Beteiligten zu schaffen) – hat sich damit wieder ausgezahlt“, äußert sich Veranstalter Heri Reipöler. Kaum ist das Festival vorbei, kannst du dir jetzt schon wieder Tickets für 2024 sichern. Denn das erste Highlight steht bereits fest.

Zeltfestival Ruhr: Erster Act bestätigt

Clueso, Sportfreunde Stiller, Tokio Hotel, Sarah Connor, Danger Dan, Wanda, Tocotronic, Bosse und viele mehr. Die Liste der Musik-Acts beim diesjährigen Zeltfestival Ruhr konnte sich sehen lassen. Dazu überzeugten noch zahlreiche Comedians wie Torsten Sträter und Jochen Malmsheimer sowie der Ruhrgebiets-Kult-Autor Frank Goosen.

Genauso vielseitig soll das Zeltfestival Ruhr vom 16. August bis zum 1. September 2024 wieder an den Kemnader See zurückkehren. Und schon jetzt ist klar, wer die große Eröffnungsshow geben wird: „Die Kultband der großen Gefühle Silbermond spielt am Eröffnungstag und verspricht damit bereits jetzt einen großartigen Auftakt“, verkünden die Veranstalter. Die Band um Sängerin Stefanie Kloß ist aktuell mit ihrem neuen Album „Auf Auf“ auf Tour.

Schon 2.000 Tickets für Silbermond verkauft

Wer beim Eröffnungskonzert am 16. August 2024 dabei sein will, sollte sich beeilen. Denn nach Angaben von Lukas Rüger sind bereits jetzt 2.000 Tickets verkauft.

Für den Veranstalter ein klares Zeichen dafür, „dass wir die Vorfreude auf das nächste Zeltfestival Ruhr mit unseren treuen Besucher:innen teilen und mit unserer Passion für musikalische Gänsehautmomente und Comedy-Highlights jeder Witterung gemeinsam trotzen.“ Na dann kann das nächste Festival am Kemnader See ja kommen.