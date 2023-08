Wetter-Chaos in Bochum: Zeltfestival Ruhr macht deutliche Ansage

Am Donnerstagabend (23. August) peitschte Tokio Hotel um Sänger Bill Kaulitz ihre Fans beim Zeltfestival Ruhr in Bochum ordentlich nach vorn. Am Freitag hingegen dominierenden die peitschenden Regengeräusche auf den Zelten des Musikfestivals.

Das Wetter macht den Veranstaltern vor dem Auftritt mehrerer Bands Sorgen. Deshalb wenden sich die Veranstalter am Freitag an mit einem dringenden Appell an die Besucher.

+++ Zeltfestival Ruhr: Eklat um Kind bei Konzert – Mutter zeigt Security-Mitarbeiter an +++

Wetter beim Zeltfestival Ruhr: Das müssen Besucher wissen

Glück im Unglück haben die Fans der Sportfreunde Stiller, Michael Patrick Kelly und Rooftalk am Freitagabend. Sie werden trotz des unbeständigen Wetters ihre Konzerte beim Zeltfestival Ruhr im Trockenen genießen. Denn im Gegensatz zu vielen anderen Musikfestivals finden die Auftritte am Kemnader See traditionell in Zelten statt.

Doch die Anreise der zahlreichen Fans bereitet den Veranstaltern Sorge. Sie fürchten, dass viele Besucher wegen der Wetterlage mit dem Auto anreisen könnten. Sollte die Mehrheit sich dafür entscheiden, droht ein Verkehrschaos. Denn die Veranstalter haben schon im Vorfeld des Musikfestivals betont, dass es keinen gesonderten Parkplatz für Festival-Besucher gebe. Stattdessen könne man nur auf die Parkplätze am Freizeitzentrum Kemnade zurückgreifen und auf wenige Aushilfsparkplätze. Und die seien größtenteils auf Wiesenflächen und deshalb bei Regenfällen wie am Freitag unterspült und deshalb ungeeignet.

Diese Stars kommen zum Zeltfestival Ruhr vom 18. August bis 23. September 2023:

Bosse

Clueso

Danger Dan

Dunja Hayali

Frank Goosen

Mando Diao

Marteria

Michael Patrick Kelly

Nico Santos

Sarah Connor

Sportfreunde Stiller

Tokio Hotel

Tocotronic

Wanda

uvm.

Veranstalter hat dringenden Appell

Deshalb hat sich der Veranstalter am Freitag bei Facebook mit einem dringenden Appell an die Konzertbesucher gewandt. „Liebe Freunde, über unserer kleinen Stadt öffnen sich seit Stunden die Schleusen! Die eindringliche Bitte: Nutzt bitte den ÖPNV und die Sonderlinien! Gegebenenfalls kann man auch an der Uni parken und dann mit der Sonderlinie (fährt im 15 Min Takt) problemlos zum Gelände kommen. Danke!“

Mehr Themen:

Konzertbesucher weisen in den Kommentaren darauf hin, dass die Shuttles ihren Erfahrungen nach sehr gut funktionieren. Auf die Frage, ob das Wetter möglicherweise Konzerte gefährde, teilte der Veranstalter mit: „Sollte wirklich eine Gewitterfront aufziehen, die die Gastspiele verhindert, werden wir es hier kundtun.“