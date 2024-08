Zeltfestival Bochum verkündet es selbst – Besucher wissen kurz vor Abend-Konzerten Bescheid

Am Freitag (16. August) fiel in Bochum der Startschuss für das Zeltfestival Ruhr. Für viele Musik- und Kulturfans im Ruhrpott gehört das Festival zu den absoluten Highlights des Jahres. Rund zwei Wochen lang gibt es jede Menge Unterhaltung, Comedy und natürlich Essen und Trinken. Wie beliebt das Festival ist, zeigte sich bereits im Vorfeld beim Kartenvorverkauf. Der Andrang auf einige Karten war so groß, dass viele Tage bereits ausverkauft sind!

Gerade für die spontanen Bochumer ist das keine gute Nachricht. Doch kurz vor dem Konzertabend am Samstag (17. August) verkünden die Verantwortlichen die frohe Botschaft.

Zeltfestival Bochum: Schnell sein lohnt sich!

Der Freitagabend beim Zeltfestival Ruhr in Bochum wird ein ganz besonderer. Gleich zwei große Namen treten an diesem Abend in der Ruhrpottstadt auf. Tom Odell, bekannt durch seinen Welthit „Another Love“, hat mit diesem Song die längste Top-100-Platzierung in der Geschichte der Offiziellen Deutschen Single-Charts gefeiert. Seine Deutschlandkonzerte im März und April waren jeweils innerhalb weniger Tage ausverkauft. Doch in Bochum haben die Fans noch einmal die Chance, ihn zu sehen – denn es gibt noch Karten an der Abendkasse, wie die Verantwortlichen mitteilten! Tom Odell beginnt um 20 Uhr, Einlass ist ab 19 Uhr.

Auch eine deutschsprachige Band spielt am Samstagabend und hat noch einige Karten für Kurzentschlossene. „Bilderbuch“ ist eine österreichische Musikgruppe, die es schon seit vielen Jahren gibt. „So haben Bilderbuch das Konzept der Band als Gang, als Gruppe von Freunden, mit Extravaganz, Glamour und niemals verglimmender Inspiration in den digitalen Raum gerettet. Und immer, wenn wir denken, wir hätten sie gerade verstanden, sind sie schon wieder ganz woanders“, beschreibt das Zeltfestival Bochum die vier. Auch hier können noch kurzfristig Karten an der Abendkasse erworben werden.

Bereits am Freitag haben hunderte Musikfans den Konzertabend in Bochum genossen. Dort hat „Silbermond“ den Auftakt gemacht. Mehr dazu hier. Wer also noch nicht weiß, was er mit seinem Samstagabend anfangen soll, hat noch eine spontane und sicher sehr schöne Möglichkeit!