Zeltfestival Ruhr in Bochum: Fans nach „Silbermond“-Konzert einig – „Alle super, aber gestern …“

Es ist wieder soweit: Das Zeltfestival Ruhr in Bochum lädt am Kemnader See an der Stadtgrenze Bochum/ Witten auf einen Besuch an. Vom 16. August bis 1. September wartet auf die Besucher ein buntes Unterhaltungsprogramm: Musiker, Comedians oder auch Zauberer.

Den Auftakt des 17-tägigen Events machte die Band Silbermond. Und die Besucher des Zeltfestival Ruhr in Bochum scheinen nach dem Konzert eine eindeutige Meinung zu haben.

Zeltfestival Ruhr in Bochum: Silbermond begeistert Publikum

Um 19 Uhr trat Stefanie Kloß zusammen mit ihrer Bandkollegen auf die Bühne und stimmte Songs ihres neuen Nummer-Eins-Albums „AUF AUF“ an. Das Konzert von Silbermond war am Freitagabend restlos ausverkauft. Viele Fans freuten sich auf die Rückkehr der Band an den Kemnader See.

Und die Wiedersehensfreude beruhte offenbar auf Gegenseitigkeit. Denn die ehemalige „The Voice of Germany“-Jurorin beließ es nicht bei einem Auftritt auf der Bühne. Stattdessen tummelte sie sich lieber direkt unter das Publikum und feierte mit ihnen, wie nun ein Video der Band auf Facebook zeigt. In den Kommentaren sind die Fans immer noch voller Begeisterung.

Silbermond-Fans haben noch eine Chance

Hier ein paar Reaktionen:

„Es war seit einer langen Pause für mich, wieder ein wahnsinnig schönes Konzert. Danke dafür. Ihr habt mich wieder richtig mitgenommen.“

„Ich hab jetzt schon mehrere Konzerte von euch in Bochum gesehen und die waren alle super, aber gestern war nochmal eine Klasse besser als sonst.“

„Es war, wie immer, ein Fest!“

„Es war mein erstes Silbermond Konzert und ich bin total geflasht. Was für eine geile Liveband, mega Publikum und saugeile Stimmung!“

Natürlich durften an diesem Abend auch die geliebten Hymnen von Silbermond wie „Symphonie“, „Durch die Nacht“, „Das Beste“, „Irgendwas bleibt“ oder „Leichtes Gepäck“ nicht fehlen. Wer nicht beim ersten Silbermond-Konzert dabei sein konnte, hat noch eine zweite Chance. Am 25. August gibt es auf dem Gelände des Zeltfestival Ruhr in Bochum noch eine Zusatzshow. Tickets sind ebenfalls noch erhältlich (Stand 17. August).