Ruhr Park Bochum: Frühzeitiges Laden-Aus – „Unumgänglich“

Im Ruhr Park Bochum heißt es schon bald Abschied nehmen. Und zwar von dem Kaufland-Markt direkt am Eingang des Openair-Einkaufszentrums. Das Aus kommt nicht überraschend, immerhin wurde es bereits im Juli 2023 angekündigt.

Überraschend ist allerdings, dass die Schließung nun früher stattfindet als ursprünglich geplant. Frage ist auch, ob es bereits einen Nachfolger für die rund 5000 Quadratmeter große und frei werdende Fläche gibt. DER WESTEN hat beim Ruhr Park Bochum mal nachgefragt.

Ruhr Park Bochum: Kaufland-Filiale früher zu als erwartet

In der Ursprungsmeldung von Kaufland aus dem vergangenen Jahr war davon die Rede, dass im September 2024 die Schließung des Discounters stattfinden solle. Wie ein TikTok-Video nun zeigt, werden Kunden jedoch durch ein Schild vor dem Eingang darüber informiert, dass die Schließung vorgezogen wird.

+++ Herbert Grönemeyer in Bochum: Hammer offiziell! Fans aus dem Häuschen – doch es gibt einen Haken +++

„Wir können bestätigen, dass die Kaufland-Filiale im Ruhr Park am Samstag, 17. August, schließen wird“, teilte Marcel Tibo, der Debuty Center-Manager des Ruhr Park Bochum auf Nachfrage dieser Redaktion mit. 80 Mitarbeiter sind davon betroffen.

Ruhr Park Bochum ist bereits in Gesprächen

„Die negative Geschäftsentwicklung der Filiale in Bochum macht den Schritt zur Schließung unumgänglich. Kaufland sieht keine Möglichkeit mehr, die im Oktober 2004 eröffnete Filiale wirtschaftlich und im Sinne der Kunden weiterzubetreiben“, erklärte eine Kaufland-Sprecherin gegenüber DER WESTEN.

Noch mehr Meldungen:

Aber wie geht es nach dem Aus der Kaufland-Filiale weiter? „Bezüglich einer künftigen Nachvermietung sind wir bereits mit verschiedenen Parteien in Gesprächen und selektieren die besten Möglichkeiten“, so der aktuelle Stand laut Center-Manager. Weiter: „Die Fläche ist hochattraktiv und bietet zahlreiche Chancen, den Ruhr Park weiterzuentwickeln, zum Beispiel auch mit Blick auf die Etablierung eines weiteren Flagship-Einzelhandelsformats“, so der aktuelle Stand laut Center-Manager. Bleibt also abzuwarten, wann und welcher neue Laden am Eingangsbereich des Ruhr Park Bochum zu sehen sein wird.