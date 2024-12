Weihnachtsmarkt Bochum: Pünktlich zum Fest steht es fest – Besucher schlackern mit den Ohren

Der Lichterglanz, der verführerische Duft von gebrannten Mandeln und Glühwein – all das neigt sich dem Ende zu, denn viele Weihnachtsmärkte in NRW schließen bald ihre Pforten. Auch in Bochum wird der festliche Markt bald seine Tore schließen.

Doch der Abschied ist mit gemischten Gefühlen verbunden: Denn diese Nachricht lässt die Herzen vieler Besucher höher schlagen!

Weihnachtsmarkt Bochum: Spendenaktion feiert großen Erfolg

Aber es geht nicht darum, den Weihnachtsmarkt länger offenzuhalten oder dass der Glühwein am letzten Tag verschenkt wird – nein, beim Thema, das hier die Runde macht, geht es zweifellos ums Geld. Und es bringt ein bisschen Zauber in die Weihnachtszeit! Im Mittelpunkt stehen die karitativen Aktionen des Marktes.

So kam beim Stollenverkauf und der Weihnachtstombola von Bochum Marketing und den Schaustellern des Weihnachtsmarktes eine stattliche Summe zusammen. Und wie viel genau? Rund 1.000 Euro (!) sind zusammengekommen.

Aber nicht nur das: Auch die Wunschzettel für Kinder in Not wurden in diesem Jahr fast vollständig erfüllt! Denn es wurden rund 600 Päckchen gepackt und an verschiedene Organisationen übergeben.

Weihnachtsmarkt Bochum: Weihnachtsbäume verschenkt

Mit all diesen erfreulichen Nachrichten möchte die Stadt Bochum nun den fleißigen Besuchern etwas zurückgeben. Nach dem Abbau des Weihnachtsmarktes am 23. Dezember finden die Bäume jetzt ein neues Zuhause.

So wurden rund 100 Tannenbäume verschenkt! Ein schöner Abschluss für den Weihnachtsmarkt und die perfekte Gelegenheit, ein Stück Bochumer Festtagszauber mit nach Hause zu nehmen!

