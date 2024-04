Bochum-Frage bei „Wer wird Millionär?“ – es geht um 8.000 Euro

Zu den Feiertagen gab es auf RTL „Das große Osterspezial“ von „Wer wird Millionär?„. Am Montagabend (1. April) nahm Melanie Steckel auf dem heißen Sitz Platz und ins Schwitzen geriet die Kandidatin ausgerechnet bei einer Bochum-Frage.

Ruhrpottler und Fußballfans werden die Antwort wahrscheinlich sofort gewusst haben, doch als Braunschweigerin ist Melanie Steckel weit entfernt vom Ruhrgebiet. Allerdings kommt ihr plötzlich ein Blitzgedanke.

Bochum-Frage bei „Wer wird Millionär?“

Folgende Frage sollten der Kandidatin 8.000 Euro bescheren: „Wer hat beim VfL Bochum die Mitgliedsnummer 4630?“ Zur Auswahl standen CDU-Chef Friedrich Merz, der Bochumer Sänger Herbert Grönemeyer, die ehemalige Tennisspielerin Steffi Graf und Tagesschau-Moderatorin Gundula Gause.

Puuh, kann diese Frage etwa nur ein waschechter Bochum-Fan beantworten? Melanie Steckel geriet ins Grübeln, doch plötzlich kam ihr ein Gedanke in den Sinn. „Ich bin so alt, dass ich mich noch an die alten Postleitzahlen erinnere. Und ich meine, dass das Album „Bochum“ von Herbert Grönemeyer noch diese Nummer 4630 voranstehen hatte.“

Hättest du es auch gewusst?

Und mit genau dieser Vermutung befand sich die Braunschweigerin auf dem richtigen Pfad und ließ sich von diesem auch nicht abbringen. Bevor Günther Jauch sie mit seinen Blicken aus dem Konzept bringen konnte, lockte Melanie Steckel die Antwort ein. Sie bescherte ihr 8.000 Euro und die zunächst weitere Chance auf den Millionen-Gewinn.

Während die „Wer wird Millionär?“-Kandidatin somit Grund zum Jubeln hatte, lag die Laune bei Herbert Grönemeyer und tausend anderen VfL-Fans wohl eher auf dem Tiefpunkt. Ihre Mannschaft brachte am Sonntagabend nur ein enttäuschendes 2:2 gegen das Tabellen-Schlusslicht zustande. Damit wackelt auch der Klassenerhalt in der 1. Bundesliga für den VfL Bochum weiterhin.