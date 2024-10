Tierpark Bochum: Jetzt kommt die bittere Wahrheit ans Licht – DAS wollen viele sicher nicht hören

Es ist leider wahr… Das wollen die Besucher des Tierpark Bochum sicher nicht hören. Im Zoo in NRW werden schließlich keine Tiere anderen vorgezogen. Jedes Lebewesen ist einzigartig und beeindruckend auf seine Weise – auch die, vor denen sich viele Besucher gruseln…

Tierpark Bochum klärt auf: „Unmöglich“

Spinnen sind tatsächlich „unsere heimlichen Superhelden“, wie es der Tierpark Bochum ausdrückt. Die achtbeinigen Tiere gibt es bereits seit 350 Millionen Jahren. Archäologen haben Fossilien aus dem Jurameer und aus Bernstein entdeckt, die das beweisen. Und wir schulden den Spinnen unseren Dank.

Das will zwar niemand wahrhaben, doch es ist so: „Ohne Spinnen würden unsere Ökosysteme wie Wälder und Wiesen innerhalb von sechs Monaten von Insekten überrannt. Ein Leben ohne Spinnen? Unmöglich!“ Leider…

Tierpark Bochum schwärmt von Spinnen

Jedes Jahr fangen Spinnentiere um die 800 Millionen Tonnen Insekten in ihren Netzen. Die „Meisterjäger“, als die der Tierpark sie bezeichnet, erweisen uns Menschen damit einen großen Dienst. Auch wenn das viele sicherlich anders sehen. „Kann ja sein, mag sie trotzdem nicht“, kommentiert ein Nutzer etwa den Info-Beitrag auf der Facebook-Seite des Zoos.

Interesse an noch ein paar Spinnen-Fakten? In Deutschland leben etwa 1.000 verschiedene Arten wie Kreuz- oder Krabbenspinnen. Die kleinste unter ihnen ist übrigens gerade einmal so groß wie eine Ameise – und wird auch oft mit ihr verwechselt. Die RWTH Aachen erforscht im Tierpark die sogenannte Seidenspinne. Diese erzeugt eine besondere Spinnseide, die nicht nur reißfest, sondern auch antibakteriell und antimykotisch (gegen Pilzwachstum) ist und deshalb auch als Knorpel- und Knochenersatzmaterial genutzt wird.