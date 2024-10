Tierpark Bochum: Im Gehege geht es drunter und drüber – Pfleger ahnten wochenlang nichts davon

Plötzlich ist im Gehege einiges los!

Die Pfleger im Tierpark und Fossilium Bochum staunten nicht schlecht, als sie einen Blick ins Nest der „Sugar Glider“ – auch „Kurzkopfgleitbeutler“ genannt – warfen. Sie hatten keine Ahnung, was sie erwarten würde.

Tierpark Bochum: Pfleger erleben Überraschung

„Sugar Glider“ (Petaurus breviceps) gehören zur Familie der Flughörnchen und sind eigentlich in Australien beheimatet. Spannen sie ihre Flughäute auf, können sie damit bis zu 60 Meter weit gleiten – und somit mit Leichtigkeit von Baum zu Baum wechseln. Sie können bis zu 21 Zentimeter groß und 130 Gramm schwer werden.

Seit dem Jahr 2020 lebt auch eine Gruppe der Flughörnchen im Tierpark Bochum. Die Zucht lief bisher erfolgreich, die Truppe wuchs auf sieben Tiere an – doch wie sich jetzt herausstellte, sind es mittlerweile acht!

„Wir haben Nachwuchs“, vermeldete der Tierpark Bochum auf Facebook. Denn auf einmal lag da in der Nestbox ein „Sugar Glider“-Jungtier – und das war schon satte 70 Tage alt! Die Pfleger hatten es in den zehn Wochen zuvor nicht ein einziges Mal zu Gesicht bekommen, weil das Kleine in dieser Zeit durchgehend im Beutel seiner Mutter verbleibt. Entsprechend groß dürfte die Überraschung über diesen Anblick gewesen sein.

In der Nestbox bleibt das Kleine voraussichtlich für weitere rund 50 Tage, bevor es sich draußen den anderen Artgenossen anschließt.

Nachwuchs bei „Sugar Glidern“

„Die Sugar Glider sind fester Bestandteil unserer Bildungsarbeit zum Thema Biodiversität in Australasien“, teilt der Tierpark Bochum mit. „Kommt gerne vorbei und haltet Ausschau nach unseren süßen Bewohnern. Es lohnt sich, diese faszinierenden Tiere in Aktion zu erleben!“

Die Nutzer in den Kommentaren sind hin und weg von dem kleinen süßen Flughörnchen. Ein Herzaugen-Emoji folgt auf das andere. In einigen Wochen darf man dem Nachwuchs dann auch beim Gleiten zusehen.