Tierheim Bochum unter Schock – es passierte in der Nacht

Tagtäglich setzt sich das Tierheim in Bochum für die Rettung, Pflege und Vermittlung von Tieren ein. Auf ca. 18.000 Quadratmetern Grundfläche kümmern sich 23 Mitarbeiter – zu einem Großteil ehrenamtlich – um Hunde, Katzen, Kleintiere und viele mehr. Nun ist etwas unfassbares passiert, was wohl noch lange im Gedächtnis bleiben wird.

Einbruch im Tierheim Bochum – man kann es gar nicht glauben! Am Donnerstagabend (17. Oktober) verschafften sich die Täter Zutritt zu dem Gelände, wie die Polizei in einer Pressemitteilung berichtet. Gegen 22.15 Uhr soll die Tat an der Kleinherbeder Straße stattgefunden haben.

Einbruch im Tierheim Bochum

Um sich Zutritt in das Bochumer Tierheim zu verschaffen, hebelten die Täter ein Tor auf. Außerdem sollen die Einbrecher mehrere Fenster zerschlagen und zahlreiche Räume in dem Gebäude durchsucht haben. Nach ersten Ermittlungen stahlen die Täter eine Kaffeekasse inklusive Bargeld und Schlüssel. Trotz Schock können Tierliebhaber aufatmen. Denn die gute Nachricht: Den Tieren geht es nach aktuellem Stand gut und sie sind alle vollzählig.

Nach dem Einbruch im Tierheim hat die Kriminalpolizei ihre Ermittlungen aufgenommen. Es werden noch Zeugen gesucht, die sich unter der Telefonnummer 0234 909-4441 mit Hinweisen melden können.