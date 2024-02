Tierheim Bochum öffnet Karton – Inhalt macht sprachlos! „Geht gar nicht“

„Unglaublich“, „unfassbar“, „grausam“ – da bleiben Tierfreunden aus Bochum die Worte im Halse stecken. Oder auch nicht. So viel geballter Hass gegen einen Tierhalter hat es sicherlich selten gegeben.

Grund dafür ist ein Karton, der im Tierheim Bochum abgegeben wurde. Den hatten Finder in der Nähe eines Altkleidercontainers am Hagenacker im Norden der Stadt gefunden. Darin saßen zwei süße Mäuse – einfach so ausgesetzt.

Tierheim Bochum teilt trauriges Tierschicksal

Ein Weihnachtskarton, ein paar Löcher – das reicht ja schon. So dürfte der Halter dieser zwei Fundtiere sich das Ganze schöngeredet haben. Doch es ist, wie es ist – er hat seine Tiere einfach ausgesetzt. Immerhin etwas Futter und Stroh ließ er ihnen in der Schachtel zurück, damit sie die Zeit, bis sie gefunden werden, noch überstehen konnten.

Bei den Fundtieren handelt es sich tatsächlich mal nicht um Hunde, Katzen oder Kaninchen – nein – es sind tatsächlich Chinchillas. Die Nagetiere sind sehr anspruchsvoll in der Haltung und absolut keine Kuscheltiere. Vielleicht ein Fehlkauf? Mehr als Mutmaßungen sind hier nicht möglich, denn hatte der Halter nicht den Schneid, die Tiere selbst im Tierheim abzugeben und eine Erklärung zu liefern.

Tierfreunde gehen auf die Barrikaden

Das Tierheim Bochum teilt auf Facebook Fotos von dem Karton und den kleinen Nagern im Innern. Bei deren Anblick rasten Tierfreunde in den Kommentaren gleich vollkommen aus. Hier einige Beispiele:

Man muss froh sein, dass die Idioten Luftlöcher in den Karton gestochen haben.

Man könnte nur noch schreien.

Einfach nur schrecklich.

Warum hat man nicht den Arsch in der Hose und bringt sie gleich ins Tierheim?

Wie gefühllos muss man sein.

Ich finde keine Worte.

Könnte kotzen.

Abartig sowas.

So schlimm, einfach entsorgt.

Geht gar nicht… gut, dass die Tiere jetzt in Sicherheit sind

Das es ausrechnet ein Weihnachtskarton ist, in dem der Halter die Chinchillas „entsorgte“, bringt das die Tierfreunde auf den Gedanken, es könnte sich dabei um nicht mehr gewollte Weihnachtsgeschenke handeln. „Weihnachten quasi vorbei und kein Bock mehr“, mutmaßt eine Facebook-Nutzerin. Doch auch das ist nur Vermutung.