Tierheim Bochum öffnet Paket – mit dem Inhalt hat niemand rechnen können

Mittlerweile scheint es zur Normalität für Spender und neue Tier-Besitzer zu sein, den Tierheimen Briefe und Pakete zu senden. Auch das Tierheim Bochum erhielt dieser Tage mal wieder ein Päckchen.

Allerdings machte allein schon der Adressaten-Name der Post stutzig. Denn ausgerechnet der Name eines Hundes mit dem Hinweis „zu Pfoten Chihuahua“ war darauf zu lesen. Das Tierheim Bochum ließ Tierfans zunächst im Unklaren, was den Inhalt des Pakets anging. Doch der sorgte für große Überraschung.

Tierheim Bochum erhält Bier-Lieferung

„Ist das nicht niedlich? Fiby hat ein Päckchen bekommen…höchst persönlich. Was da wohl drin war?“, heizten die Tierheim-Mitarbeiter aus Bochum die Spekulationen an. Zahlreiche Hunde-Liebhaber meldeten sich unter dem Beitrag auf Facebook zu Wort und tippten ganz klar auf „viele Leckerlis“ und „Spielzeug“.

Nur einen Tag später folgte dann die irritierende Antwort: „Hier seht Ihr, was in Fibys Päckchen war…drei Flaschen Bier.“ Wer sich jetzt fragt, was ein Hund mit Bier anfangen soll, den können wir beruhigen: Tatsächlich soll es sich bei den Bierflaschen um Spielzeug handeln – ein ganz schön Ungewöhnliches, wie auch Tier-Liebhaber finden.

Hund jubelt über Paket-Inhalt

In der Kommentarspalte wird so etwa ein Nutzer deutlich: „Hammer, du bist ja ein Flaschenkind.“ Ob er damit den kleinen Chihuahua Fiby meint, bleibt ungewiss. „So süß“, freut sich dagegen eine andere Tier-Freundin.

Und was hält der Paket-Empfänger eigentlich von dem Inhalt? Dem Hund ist seine Freude anzusehen. Schwanzwedelnd nimmt sie die Spende entgegen. Ob dem Tierheim Bochum der Spender bekannt ist, bleibt unklar. Aber die Hauptsache ist doch, dass sie gut ankommt.