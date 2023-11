Tierheim Bochum: Horror-Szenen am Eingangstor – Tierpfleger in Angst

Die Zeiten im Tierheim Bochum haben sich geändert. Früher, da habe das Tor zum Tierschutzverein an der Kleinherbeder Straße in zu den regulären Öffnungszeiten immer offen gestanden. Ganz selbstverständlich.

Doch mittlerweile sieht das anders aus: „Wir wollen keinesfalls unhöflich wirken, sondern sind einfach nur vorsichtiger geworden. Wir mussten es werden“, berichtet das Tierheim Bochum und erklärt die erschreckenden Hintergründe.

Tierheim Bochum zieht drastische Konsequenzen

„Wir machen und wollen nur unseren Job machen, ohne Angst zu haben.“ Die Worte aus dem Bochumer Tierheim sind ebenso nachvollziehbar wie bedrückend. Denn sie gehen zurück auf dramatische Vorfälle der letzten Monate. Immer wieder gerieten Tierpfleger zuletzt zur Zielscheibe von Aggressionen. Meist seien es Tierhalter, denen ihre Tiere durch Behörden weggenommen worden seien. Mitarbeiter des Tierheims seien von ihnen angeschrien und bedroht worden. Häufig habe das Tor verhindert, dass Mitarbeiter körperlich angegangen worden seien.

In manchen Fällen hätten aggressive Tierhalter den Mitarbeitenden sogar nach Dienstschluss auf dem Parkplatz oder der Straße zum Tierheim aufgelauert. Den Tierpflegenden sei nichts anderes übrig geblieben, als sich zu verstecken und auf die Polizei zu warten. „Dies ist oftmals sehr belastend und auch nach Dienstschluss macht man sich Sorgen und Gedanken“, geben die Verantwortlichen aus dem Tierheim Bochum Einblick in ihr Seelenleben.

Tierheim Bochum kein Einzelfall

Nach Angaben des Bochumer Tierheims sei die Entwicklung nicht nur in Bochum, sondern auch umliegenden Tierheimen zu spüren. „Wir hoffen sehr, dass dies kein Dauerzustand in den Tierheimen wird“, heißt es in einem emotionalen Facebook-Post.

Das Tierheim Bochum prangert in dem Zusammenhang nicht nur die Aggressionsbereitschaft, sondern auch die Unwissenheit der Halter an. So hätten die Tierheime ohne Erlaubnis der Stadt gar keine Befugnis, konfiszierte Tiere wieder an Halter herauszugeben.

Tierfreunde sind erschrocken angesichts der Nachricht: „Was ist nur mit der Menschheit los, dass ein Tierheim so agieren muss. Einfach traurig“, schreibt einer. „Ich bin entsetzt, dass ’solche Vorfälle‘ häufiger vorkommen. Einmal davon abgesehen, dass Menschen, die sich so aufführen, überhaupt keine Tiere halten sollten, könnt ihr doch am wenigsten dafür, dass das Tier bei euch ist“, schreibt ein anderer und sieht schwarz: „Ich befürchte nur, dass diese Menschen das nicht lesen. Sehr traurig: Wenn das so weitergeht, steht auch vor jedem Tierheim irgendwann Security. Passt gut auf euch auf!“