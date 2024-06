Tierheim in NRW: Plötzlich steht ein Kind vor der Tür – Tierpfleger können kaum glauben, was es dabei hat

Was die Mitarbeiter der Tierheime in NRW schon so alles erlebt haben, kann man sich kaum vorstellen. Immer wieder werden vermeintlich ungeliebte Haustiere eiskalt an den unmöglichsten Orten entsorgt. Oftmals auch in kritischen Zuständen.

Als nun plötzlich ein Kind vor der Tür des Tierheims Köln Zollstock (NRW) stand, mussten die Tierpfleger erst mal schlucken. Denn leider ist es allzu oft kein gutes Zeichen, wenn Fremde vor dem Tierheim auftauchen.

Tierheim in NRW muss zahlreiche Hunde aufnehmen – Pflegern wird bei Blick in Maul und Ohren anders

Tierheim in NRW: Plötzlich steht ein Junge vor der Tür

Dabei staunten die Tierheim-Mitarbeiter nicht schlecht, was der Junge in seinem Händen hielt. „Junger Mann mit großem Herz. Wir bedanken uns ganz herzlich bei Nic, der sich zu seinem Geburtstag Geldspenden für unsere Tiere statt Geschenke für sich selbst gewünscht hatte“, erzählen die Pfleger jetzt die unglaubliche Geschichte auf Facebook.

Sagenhafte 366 Euro hat Nic dem NRW-Tierheim nun feierlich übergeben. „Natürlich haben wir uns tierisch über das Geld gefreut, aber wir haben uns auch wahnsinnig über diese tolle Geste gefreut“, können sich die Mitarbeiter kaum zurückhalten.

Auch Tierfans sind baff

Für das NRW-Tierheim ist es ein richtiger „Herzerwärmer“, denn solche Momente erlebt man hier nicht aller Tage. „Solche tollen Menschen geben uns Hoffnung und Kraft für unsere Arbeit.“

Auch die Follower des Tierheims Köln Zollstock sind von der Geste des Jungen schwer gerührt. „366 € sind eine Menge Geld, aber der Gedanke, die Herzenswärme, das Mitgefühl und die Empathie von Nic sind mit Geld nicht zu bezahlen“, wird ein Mann in der Kommentarspalte deutlich. „Das einzige was man verdoppelt, wenn man es teilt, ist Glück. Hier hat er gleich ganz viele glücklich gemacht, die Tiere, die Mitarbeiter und hoffentlich sich selbst“, ist sich auch eine andere Frau sicher.

Bleibt zu hoffen, dass das NRW-Tierheim so eine rührende Geste nicht zum letzten Mal erfahren hat.