Tierheim Bochum entdeckt versteckten Zettel – die Botschaft rührt zu Tränen

Das Tierheim Bochum hat vor seiner Tür einen besonderen Fund gemacht. Erst sahen die Mitarbeiter einen Zettel, der an das Heim adressiert war.

Doch es blieb nicht nur bei der Notiz. Ein großzügiger Spender legte zum Brief allerlei Futter für die Tiere bei. Das Tierheim zeigt sich dankbar.

Tierheim Bochum macht rührenden Fund

Besonderer Fund beim Tierheim Bochum. Neben einer mysteriösen Botschaft fand das Heim eine Menge an Futterspenden für die Vierbeiner. Auf Facebook schreibt das Tierheim Bochum in einem Beitrag: „Danke an die Spender dieser tollen Grünfutterspenden. Unsere Kleintiere können damit so richtig gut und vernünftig futtern, denn Trockenfutter brauchen z.B. Kaninchen gar nicht für eine artgerechte Ernährung, gutes (Wiesen)heu, Kräuter und Gemüse sind einfach vollkommen ausreichend.“

Zu sehen ist auf den Bildern ein Einkaufswagen voller Kohlköpfe, Karotten und weiterem leckerem Futter für die Vierbeiner. Auf einem Foto im Facebook-Beitrag ist auch der Brief des Spenders zu erkennen. Aus Tiersicht steht dort geschrieben: „Heute mussten unsere Zweibeiner für euch einkaufen und bringen euch Sachen, die ihr mit Sicherheit dringend braucht. Hier besteht großer Respekt vor eurer Arbeit und der Liebe, die ihr den Tieren schenkt.“ Und weiter: „Wir hoffen, wir können euch mit den Sachen ein wenig Unterstützen.

Das ist das Bochumer Tierheim

Das Tierschutzteam im Tierheim Bochum kümmert sich um Vierbeiner wie Hunde, Katzen und Kleintiere jeden Alters. In der Tiervermittlung stellt es auch Tiere vor, für die die Pfleger bei netten Menschen ein gutes, neues Zuhause suchen.