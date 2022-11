Tierheim Bochum: Hund mit trauriger Geschichte landet im Tierschutz – findet das Drama jetzt ein Ende?

Der Hund gilt eigentlich als der beste Freund des Menschen. Doch leider findet die innige Freundschaft zwischen Vierbeiner und Halter in einigen Fällen ein unschönes Ende. So wie im Fall dieser Tier-Dame, die nun im Tierheim Bochum gelandet ist.

Die zweijährige Hündin Emily ist das neuste Sorgenkind der Tierschützer. Was genau sie alles durchgemacht hat, kann der Vierbeiner nicht erzählen. Doch ihr Verhalten lässt laut dem Tierheim Bochum auf schlimme Erlebnisse in der Vergangenheit des Tieres schließen, die Hunde-Fans schwer erschüttern werden.

Tierheim Bochum: Hund sehnt sich nach Ruhe

Was genau der Hollandse Herder-Hündin in der Vergangenheit passiert ist, teilt das Tierheim Bochum in seinem Facebook-Beitrag nicht mit. Doch die wenigen Worte, mit denen sie die Geschichte des Tiers anschneiden, werden wohl bei vielen Hundeliebhabern ausreichen, um ihr Herz zu brechen. „Emily kam zu uns, da sie es in ihrer Vergangenheit nicht immer gut bei ihren Menschen hatte und leider auch bereits mehrmals herumgereicht wurde“, schreiben sie auf der Social Media Plattform.

Doch der nächste Satz lässt noch Schlimmeres erahnen: „Aufgrund dessen zeigt sie (besonders in bedrohenden Situationen) abwehrendes Verhalten gegenüber Männern.“ Spätestens bei diesen Worten dürfte vielen klar sein, dass Emily keine geeignete Hündin für Anfänger ist. In der Tat sucht das Tierheim Bochum nach einer neuen Familie für die zweijährige Tier-Dame, die Erfahrung mit „reaktiven Hunden, die leicht zur Hysterie und Übersprungshandlungen“ haben.

Für die zweijährige Hündin Emily sucht das Tierheim Bochum nun nach einem neuen Zuhause.

Auch wenn der Vierbeiner nach keiner leichten Gefährtin klingt, so braucht es am Ende doch nur „Ruhe sowie Sicherheit“, damit ihr Herz gewonnen wird. Wenn ihr das vermittelt werde, würde sich die Hündin in „die größte Schmusebacke verwandeln und will einem förmlich am liebsten auf den Schoß krabbeln!“

Tierheim Bochum: Erfahrene Hundehalter gesucht

Emily sei es darüber hinaus gewohnt, Maulkorb zu tragen. Aufgrund ihrer Vorgeschichte wollen die Tierschützer sie nicht an Familien mit kleinen Kindern vermitteln. Vierbeinigen Artgenossen gegenüber sei sie grundsätzlich aufgeschlossen.

Auch wenn in den ersten zwei Jahren ihres Lebens nicht das Glück auf ihrer Seite war, hofft das Tierheim Bochum nun auf ein liebevolles Zuhause für die Hündin, damit sie endlich das Happy End bekommt, was die Tierschützer sich innigst für sie wünschen. Interessierte Hundeliebhaber können sich beim Tierheim Bochum unter Tel. 0234/295950 melden und Emily vielleicht schon bald in ihrer Familie begrüßen.