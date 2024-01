Tierheim Bochum mit bewegender Nachricht – „Hatten eine kurze Nacht“

Während für die einen das Böllern ein fester Bestandteil der Silvesternacht ist, so sind die anderen strikt dagegen und verurteilen das Zünden von Feuerwerk als Umweltverschmutzung und Geldverschwendung. Dass jedoch mehr als genug Menschen pro Feuerwerk sind, hat die diesjährige Silvesternacht gezeigt. In großen Teilen Deutschlands wurde geböllert, was das Zeug hält.

Das Tierheim Bochum erinnerte nun daran: Was für die einen Spaß bedeutet, ist für die anderen purer Horror. Gemeint sind die Tiere und die Tierpfleger. Das Tierheim meldete sich nach der Silvesternacht mit einem Facebook-Post an die Community und regt zum Nachdenken an.

Tierheim Bochum mit wichtiger Botschaft

Dass es noch Menschen gibt, die sich an Silvester nicht dem Feuerwerk, sondern unseren tierischen Mitbewohnern verschrieben haben, das zeigt diese rührende Aktion. Das Tierheim Bochum veröffentlicht auf Facebook das Foto einer Spende, die Anwohner gemacht haben. Anbei liegt ein Zettel mit bedeutungsvollen Worten: „Liebes Team, wir bringen Euch unser „Böllergeld“ in Form von Katzenstreu und Nahrung“, ist darauf zu lesen. Dieser liegt auf einem prall gefüllter Einkaufswagen mit allem, was Katze so braucht – Katzenstreu, ein Kratzbaum, Futter und Decken.

Das Team des Tierschutzvereines Bochum, Hattingen und Umgebung ist sichtlich gerührt und bedankt sich herzlich. Schließlich hatte das gesamte Team in der Nacht zum Jahreswechsel alle Hände voll zu tun. „Wir sind natürlich schon wieder längst im Dienst und hatten eine kurze Nacht“, schrieben sie schon am frühen Morgen des Neujahrstages. „Umso mehr freuen wir uns über eure Wertschätzung und Geschenke, die uns zeigen, dass ihr uns so sehr unterstützt“, fügen die Tierpfleger hinzu.

Neujahrsvorsätze mal anders.

Neben dem herzlichen Dank, dass der Tierschutzverein Bochum in seinem Post ausspricht, regen sie auch ihre Follower zum Nachdenken an. Denn während sich viele Menschen für das neue Jahr den Vorsatz setzen, abzunehmen oder mehr Geld zu verdienen, so hat das Team eine noch bessere Idee. Sie schlagen vor, im neuen Jahr eine kleine Aktion zu Gunsten der Tiere zu planen. Sei es ein Waffelbacken in der Nachbarschaft oder der Verkauf von selbstgemachter Marmelade: Jede Spende kommt den Tieren zu Gute.

Abschließend macht das Tierheim Bochum noch einmal deutlich: „Bitte unterstützt unsere Tiere weiter so wie bisher. Wir und sie, wir sind auf euch angewiesen“. Denn ohne den Spenden kann den vielen Tieren, die in Tierheimen sitzen und auf ein Zuhause warten, nicht geholfen werden.