NRW: Kinder spielen mit Igel Fußball – Reaktion der Schulleitung irritiert

Was dieses süße Tier für ein Trauma erleben musste, ist einfach unfassbar. Es sind Geschichten wie diese, die einen einfach nur den Kopf schütteln lassen. Die Igelhilfe Herford teilt auf Facebook die Fotos eines kleinen, süßen Igels, dem Schreckliches widerfahren ist. Kinder haben vor einer Schule in NRW den Igel „Joy“ als Fußball umfunktioniert und ihn hin und her getreten.

Was das für das Tier für schlimme Auswirkungen hatte, berichten die Helfer in ihrem Beitrag. Doch fast noch erschreckender ist die Reaktion der Schulleitung auf den schlimmen Vorfall.

NRW: Kinder nutzen Igel als Fußball

Anfang März haben Kinder vor einer Schule die kleine Joy zum Spaß als Fußball missbraucht – und die Igeldame dabei schwer verletzt. Die Erwachsenen um sie herum kümmerten sich nicht einmal, als es passierte. „Zum Glück kam ihre Finderin ihr zur Rettung“, schrieb die Igelhilfe Herford (NRW) in ihrem Beitrag in den sozialen Medien. Der kleine Igel erlitt durch den Vorfall ein schweres Trauma. Zudem war sie „sehr abgemagert, krank und hat einen hartnäckigen Hautpilz. Seit knapp 6 Wochen ist sie bereits ein Intensivpflegefall und wird zeitaufwendig und liebevoll in Einzelpflege betreut.“

Die Kinder brachen dem Igel durch ihre Tritte das Schlüsselbein. „Die Behandlung hierzu ist langwierig und eventuell steht für Joy auch noch eine Operation an.“ Damit so etwas ja nicht noch einmal vorkommt, wandten sich die Tierfreunde an die Schulleitung. Doch die reagierten ganz anders als gedacht.

„Vollversagen!“

Die Igelhilfe Herford sprach am Tag nach dem Fund mit der Schulleitung und „baten darum den Fall bei den Schülern anzusprechen. Leider war die Reaktion der Schulleitung entgegen unseren Erwartungen sehr abweisend.“ Dass die Verantwortlichen der Schule nicht auf den Vorfall eingingen, machte viele User in den Kommentaren fassungslos. „Unglaublich, dass nicht einmal die Schulleitung daran interessiert ist, so ein sensibles Thema mit den Kindern zu thematisieren. Vollversagen!“, äußerte eine Userin ihre Meinung deutlich.

Kommentare wie diese lassen sich viele unter dem Beitrag finden. Die Community ist sich einig: Einen solch schweren Vorfall von Tierquälerei müsse man bei den Kindern thematisieren. Das Wichtigste ist jetzt aber, dass sich die kleine Joy von dem schlimmen Vorfall erholt. Wer die Igelhilfe Herford aus NRW unterstützen möchte, Spenden helfen immer!