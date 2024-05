Tierheim in NRW: Passant findet Box im Wald – ihr Inhalt macht Tierfans rasend! „Ohne Worte“

Mitarbeiter der Tierheime in NRW brauchen starke Nerven für ihren Job. Immerhin müssen sie viel Leid und Kummer ertragen – das der armen Tiere und ihrer Halter. Dabei bekommen sie die traurigsten, aber auch abenteuerlichsten Geschichten präsentiert.

Vielen Haltern bricht es das Herz, wenn sie einsehen müssen, dass sie für das Wohl ihrer Tiere nicht mehr selbst aufkommen können. Doch es gibt auch solche mit niedrigeren Beweggründen. Am schlimmsten sind jedoch wohl die Besitzer, die ihr Tier nicht einmal bis vor die Türen der Tierheime in NRW bekommen, sondern diese eiskalt einfach aussetzen.

Tierheim in NRW: Schock-Fund im Wald

Und genau das ist leider keine Seltenheit und passiert viel zu oft. „Same shit – different day. Wieder einmal hatte jemand die geniale Idee, seine Tiere schnell und anonym zu entsorgen“, heißt es in einem Facebook-Beitrag des Tierheim Köln-Dellbrück am Montag (29. April).

In diesem Fall hatte nach Angaben der Tierpfleger ein Mann eine Transportbox im Dellbrücker Wald gefunden. Er machte gerade einen Spaziergang mit seinem Hund, als er über den ungewöhnlichen Fund fast schon stolperte. Doch als er näher kam, traute er wohl seinen Augen kaum.

Kaninchen geht es gut

Denn im Inneren der Box saßen drei Kaninchen. Sie konnten froh sein, dass der Passant die Tiere entdeckte und schnell ins Tierheim Köln-Dellbrück brachte. Laut der Tierpfleger gehe es den drei Schlappohren gut, doch das Entsetzen sitzt noch immer tief – auch bei zahlreichen Tier-Fans.

„Das macht mich traurig und wütend“, „Ohne Worte“ oder „Wie herzlos ist so etwas“, heißt es in den Kommentaren. Wer etwas gesehen und Hinweise zu dem Täter hat, kann sich gerne bei dem Tierheim Köln-Dellbrück oder der Polizei melden.