Ruhrpark Bochum macht alles neu – das müssen Kunden jetzt wissen

Im Ruhrpark Bochum schlagen Shopping-Herzen jetzt wohl ab sofort etwas höher! Das Einkaufszentrum hat einige neue Läden und Änderungen verkündet.

Bereits seit Anfang des Jahres kam es zu einigen Umzügen und Einzügen, doch auch zum April können sich Besucher über neue Geschäfte in dem Open-Air-Shopping-Center freuen.

Ruhrpark Bochum mit neuen Shops

„Der Ruhr Park ist mit einigen Neuheiten ins Jahr gestartet. Viele Besucherinnen und Besucher werden sicherlich schon mitbekommen haben, dass ein paar Shops innerhalb des Centers umgezogen sind oder umziehen werden“, freut sich Lars Horn, Center-Manager des Ruhrpark Bochums.

Tatsächlich hat sich zum April einiges im Ruhrpark Bochum verändert – mit Vorteilen für die Kunden.

Seit Ende März hat „Copenhagen Studios“ seine neue Filiale auf 50 Quadratmetern neben „Eterna“ eröffnet, bietet Schuhe und Accessoires für Frauen und Männer an. Die schlichten Styles in dezenten Farben sind in einem ebenso zurückhaltenden und klaren Filialkonzept untergebracht, heißt es in einer Mitteilung des Shopping-Centers am Einkaufszentrum 1.

Mit dem Umzug von „Copenhagen Studios“ kam es auch zu einer Änderung beim Juwelier „Kraemer“. Das Geschäft hat seine Fläche nun verdoppelt.

Ruhrpark Bochum: Neu-Eröffnungen ohne Ende

So gibt es seit Anfang des Jahres mit „Penti“ einen neuen Dessous-Laden im dem Einkaufscenter. Auf rund 155 Quadratmetern gibt es schlichte und elegante Unterwäsche für Frauen zu kaufen. Auch Kinderunterwäsche und Freizeitkleidung hat „Penti“ im Angebot.

Doch das ist noch nicht alles: Seit März gibt es zwischen Hussel und Nanu Nana auch eine neue Parfümerie. „Mad Parfumeur“ verkauft Düfte für Männer und Frauen, außerdem Duftkerzen und Raumparfüms.

Gut riechend geht es auch bei „Tee Geschwender“ zu. Der Teeladen hat eine neue Fläche im Ruhrpark Bochum bezogen, der neue Store ist in hellen Farben gehalten und modern eingerichtet.

Wer von den Neuerungen im Ruhrpark Bochum immer noch nicht genug hat, sollte Ende diesen Jahres nochmal in das Shopping-Zentrum kommen. Dann eröffnet „JD Sports“ auf einer neuen und größeren Fläche direkt beim weißen Zelt.