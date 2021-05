Ruhrpark Bochum: Neues Geschäft eröffnet im Center – Kundin rastet völlig aus! „Werde verrückt“

Bochum. Es gibt eine Neueröffnung im Ruhrpark Bochum!

Trotz oder gerade wegen Corona wartet der Ruhrpark Bochum mit einer Überraschung auf. Schon sehr bald gibt es dort ein neues Geschäft! Und anscheinend hat der neue Laden schon Fans, bevor die erste Ware überhaupt an der Kasse bezahlt worden ist.

Bald gibt es ein neues Geschäft im Ruhrpark Bochum. Foto: IMAGO / Hans Blossey

Denn im Netz drehen Ruhrpark Bochum-Kunden völlig am Rad!

Ruhrpark Bochum: Neues Geschäft öffnet – Kundin dreht durch! „Werde verrückt“

Nicht nur in der Innenarchitektur und im Design, sondern auch in Sache Mode ist Dänemark Vorreiter. Viele Deutsche lieben den dänischen Modegeschmack, weil er minimalisisch, unaufgeregt, aber gleichzeitig innovativ und modern ist.

Der Ruhrpark Bochum gehört zu den beliebtesten Einkaufszentren im ganzen Ruhrgebiet. (Archivfoto) Foto: IMAGO / biky

Das dachte sich auch die Marke „Copenhagen Studios“ , die nun trotz Pandemie einen Laden im Ruhrpark Bochum eröffnet hat. Hier gibt es nun dänische Schuhe und Accessoires zu kaufen. Ganz günstig sind die schicken Sneaker, Sandalen und Stiefel hierbei nicht.

++ Bochum: Gänsehaut-Aktion! SIE gratulieren VfL auf besondere Weise ++

Ein Blick auf die Webseite der dänischen Marke verrät, dass sich die Schuhe in einem Preisbereich von 170 bis 250 Euro bewegen.

Im Ruhrpark Bochum eröffnet nun ein neuer Laden. (Symbolbild) Foto: IMAGO / Hans Blossey

Wer kein helles Schuhwerk liebt, ist bei dem Laden außerdem an der falschen Adresse. Die Schuhe sind nämlich fast alle in weißen bis beigen Tönen gehalten.

Einige „Copenhagen Studios“-Fans scheint das jedoch alles andere als zu stöhren. Unter den Facebook-Beitrag zur Eröffnung kommentiert eine Frau: „Ich werde verrückt!“ Eine andere begeisterte Kundin bringt es kurz und knapp auf den Punkt: „Geil“. Einige scheinen dem neuen Laden in Bochum also bereits garantiert zu sein.

Wie kann ich bei „Copenhagen Studios“ im Ruhrpark Bochum jetzt shoppen?

Das neue Geschäft im Ruhrpark ist zwischen Theo Wormland und dem Juwelier Kraemer zu finden.

Die dänische Mode ist für helle Töne bekannt - so macht es auch der neue Laden im Ruhrpark Bochum vor. (Symbolbild) Foto: IMAGO / Runway Manhattan

Geöffnet hat der Shop, wie die meisten Läden, per Terminvereinbarung. Gebucht werden kann man einen Shopping-Termin unter der 0177 400211, per E-Mail an bochum@copenhagenstudios.com oder auf Instagram per DM.

Somit muss zukünftig kein Bochumer mehr auf Skandinavischen Flair verzichten – zumindest, wenn es um das Schuhwerk geht. (mbe)

Der Ruhrpark in Bochum. Foto: IMAGO / Hans Blossey

