Bochum: Außengastro öffnet wieder! Bermudadreieck mit kurioser Bitte

Bochum. Viele Menschen in Bochum fiebern bereits dem Wochenstart entgegen. Am Montag lockert die Stadt nämlich einige der Coronamaßnahmen.

So darf ab Pfingstmontag die Außengastronomie in Bochum öffnen. Kurz vor dem Start haben die Betreiber im Bermudadreieck jedoch eine außergewöhnliche Bitte.

Bochum: Startschuss für die Außengastronomie

Bereits seit fünf Tagen liegt die Inzidenz in Bochum unter dem Wert 100. Das bedeutet zum einen, dass die Ausgangssperre ausfällt, zum anderen darf aber auch die Außengastronomie öffnen. Am 24. Mai ist es dann so weit.

Ab Montag darf in Bochum unter anderem die Außengastronomie wieder öffnen. Foto: IMAGO / Jochen Tack

Viele Menschen in Bochum und besonders die Gastronomen freuen sich auf den Neustart. Seit einigen Monaten war es im Bermudadreieck nämlich verhältnismäßig still. Doch bevor es in der nächsten Woche losgehen kann, haben die Betreiber aus dem Barviertel eine eher außergewöhnliche Bitte.

Das ist die Stadt Bochum:

erste urkundliche Erwähnung im Jahr 890

mit 365.587 Einwohnern (Stand: Dezember 2019) die sechstgrößte Stadt in NRW

besitzt sechs Stadtbezirke

Sehenswürdigkeiten unter anderen: Deutsches Bergbau-Museum, Kemnader See, Eisenbahnmuseum

Oberbürgermeister ist Thomas Eiskirch (SPD)

Auf Facebook wenden sie sich an die Besucher: „Wir brauchen Eure Hilfe, damit hier bald wieder Leben stattfindet. Wir bitten Euch, uns ein Foto von Eurer Impf- oder Genesenenbescheinigung zuzusenden. Bitte natürlich namentlich unkenntlich gemacht und als private Nachricht.“

Bochum: Kellner bereiten sich auf neue Regeln vor

Das sei nötig, damit die Kellner schon im Vorfeld auf die neuen Regeln im Gastrobetrieb vorbereitet werden können. Ähnlich wie die Türsteher in einer Disco müssen die Angestellten die Gäste entweder nach ihrem Impfpass oder Bescheinigung fragen. Damit das Personal weiß, wie diese Zettel aussehen, brauchen sie bereits vorher ein wenig Übung.

Nach monatelanger Pause darf ab Montag wieder die Außengastronomie in Bochum öffnen. (Archivbild) Foto: IMAGO / Jochen Tack

Trotz dieser kleinen Hürde sind die Gastronomen zuversichtlich: „Wir bedanken uns ganz herzlich für Eure Unterstützung und freuen uns auf Euch!“ (neb)