Ruhr Park Bochum lockt mit neuem Angebot – Kunden lachen sich schlapp

Wieder etwas Neues im Ruhr Park Bochum! Ausgerechnet am Freitag den 13. Dezember verkündete das Einkaufszentrum auf Facebook eine irre Neuheit.

Während sich einige Shoppingfans über die Neuheit sehr freuen dürften, halten andere Kunden das Ganze für einen schlechten Scherz!

Ruhr Park Bochum mit begehrtem Angebot

Seit einigen Monaten heißt der Ruhr Park Bochum offiziell Westfield Ruhr Park. Seitdem gibt sich das Shoppingcenter viel Mühe, die Kunden mit Neuerungen anzulocken. Dazu gehört auch die neuste Verkündung am Freitag auf Facebook.

So springt der Lindt-Store im Ruhr Park nun auch auf den Dubai-Schokoladen-Hype auf. „Ab sofort ist die neue Lindt Dubai Style Chocolade in ALLEN Lindt Shops erhältlich – auch bei uns im Westfield Ruhr Park!“, heißt es in dem Beitrag. „Was sie so besonders macht: Ein sehr hoher Pistazienanteil von 45 Prozent in der Füllung sorgt für eine intensive nussige Note und Cremigkeit. Mandel- und Pistazienkrokant runden die intensive, nussige Note perfekt ab. Knuspriger Kadayif sorgt natürlich für die einzigartige Textur der Füllung. Die neue Lindt Dubai Style Chocolade besticht selbstverständlich mit der unvergleichlichen Lindt Qualität und einem neuen, edlen Design.“

Auch interessant zum Thema: Schoko-Trend raubt allen den letzten Nerv – der Dubai-Wahnsinn muss enden

„Und dafür haben sich manche Leute stundenlang angestellt“

Einige Facebook-Follower zeigen sich von der Werbung für das Trend-Produkt allerdings unbeeindruckt, spotten schon fast über die Neuheit im Ruhr Park Bochum.

Mehr aktuelle Themen:

„Und dafür haben sich manche Leute vorher stundenlang angestellt. Karma oder wie“, schreibt etwa ein Mann in den Kommentaren und erntet dafür einige lachende Smiley. Tatsächlich ist die Kritik nicht ganz unberechtigt, schaut man sich den Hype um die Dubia-Schokolade genauer an. Erst vor einigen Wochen wurde ein Auto in Duisburg aufgebrochen, weil die begehrte Schokolade in diesem lag (hier mehr lesen).