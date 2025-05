Ruhr Park Bochum zeigt Neuigkeit – Kunden schimpfen über Preise: „Utopisch“

Neues aus dem Ruhr Park! Im Einkaufszentrum in Bochum stoßen Besucher seit Mittwoch (7. Mai) gleich an drei Stellen auf Neuzugänge. Wer ist hier so plötzlich eingezogen? Ein kleiner Tipp: Es ist kein Shop oder Geschäft im eigentlichen Sinne. Und Tipp zwei: Es zählt zum Gastrobereich.

Für die, die es noch nicht gesehen haben, lüftet der Ruhr Park Bochum das Geheimnis jetzt auf Facebook.

Ruhr Park Bochum stellt Snackautomaten auf

Nutzer lesen es jetzt auf der offiziellen Seite des Einkaufszentrums: „Für den kleinen Hunger oder Durst zwischendurch gibt es bei uns Im Center jetzt Snackautomaten!“ Die neuen Automaten stehen jetzt jeweils an den Toiletten hinter C&A sowie neben Tamaris. Einen dritten finden Kunden in der Via Bartolo.

Auch interessant: Ruhr Park Bochum verkündet es selbst – Kunden können es kaum fassen

Darin finden Kunden Snacks wie Schokoriegel von namhaften Marken (Twix, Mars, Kitkat), Chips oder auch Kaltgetränke. Alles bezahlbar mit Bargeld oder per Karte. Auf einem der Bilder auf Facebook kann man auch einen Blick auf die Preise erhaschen. Und genau die treiben die Besucher derzeit um.

Ruhr Park Bochum: Kunden uneinig über Preise

Schokoriegel für einen Euro, Red Bull Energie für 2,50 Euro – „utopische Preise“, wie ein Nutzer findet. „Sorry, die Preise gebe ich nicht aus“, sagt auch ein anderer. „Ich finde es auch fies, da es jetzt im Ruhr Park keine Lebensmittel mehr gibt. Früher gab es Aldi, dann kam Lidl, Kaufland habe ich sowieso geliebt. Alles ist nun weg, kein Supermarkt mehr!“, regt er sich auf.

Mehr News:

Ander finden das neue Angebot eher unnötig. „Ich versteh‘ es auch nicht …. Aber wer’s braucht.“ Doch gibt es auch positive Stimmen. So finden einige, dass die Preise durchaus „voll ok“ sind. „Ich find‘ 1 Euro geht klar. Also da gibts um einiges teurere.“ So meint noch ein Nutzer: „Wenigstens Preise, die in Ordnung sind und nicht so extrem überteuert.“

So muss nun jeder für sich entscheiden, ob ihm die Snacks im Automaten das wert sind. Zumindest ist es ein weiteres Angebot, das Kunden nach eigenem Ermessen nutzen können – oder eben nicht.