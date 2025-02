Ruhr Park Bochum verkündet Neuerung – Kunden stöhnen! „Alter Falter“

Wer shoppen möchte, der kommt im Ruhr Park Bochum voll auf seine Kosten. In größten deutschen Einkaufscenter unter freiem Himmel gibt es neben jeder Menge Klamotten-Läden auch Deko-Geschäfte oder Optiker. Jetzt hat das Einkaufszentrum eine Neuerung verkündet, die vielen Kunden so gar nicht gefällt…

Der Ruhr Park Bochum ist für Shopping-Fans aus dem Ruhrgebiet eine wichtige Adresse. Doch neben den zahlreichen Geschäften hat der Shopping-Tempel noch einige andere Angebote in petto. So kannst du dir im UCI-Kino beispielsweise den neusten Blockbuster reinziehen oder dich in der Billiard Lounge sportlich betätigen.

Ruhr Park Bochum bietet jetzt DAS an

Nun kommt noch ein weiteres Angebot abseits der Läden und Stores dazu. Der Ruhr Park Bochum hat es stolz auf seinem offiziellen Facebook-Account verkündet. Das Angebot kommt jedoch nicht bei jedem Kunde gut an. Schuld ist der Preis.

+++Centro Oberhausen, Limbecker Platz & Co: Geschäfts-Aus! Jetzt schließen auch die letzten Filialen+++

„Wusstet ihr eigentlich schon, dass im Eingangsbereich von unserem Smyths Toys aktuell ein Pop-Markt-Automat steht? Dort könnt ihr euch eine von vielen Mystery-Boxen aussuchen und einer der niedlichen Figuren ein neues Zuhause schenken“, heißt es in dem Social-Media-Beitrag. Hört sich doch eigentlich ganz nett an, oder?

+++Centro Oberhausen: Neueröffnung verkündet – das gibt es nirgendwo anders in Deutschland+++

Ruhr Park Bochum: Kunden kritisieren das neue Angebot

Doch einigen Kunden gefällt das neue Angebot so gar nicht. Sie kritisieren unter dem Beitrag den, aus ihrer Sicht, hohen Preis für das Angebot. „15 Euro? Alter Falter, bissl teuer, wa“, findet ein Kunde des Westfield Ruhr-Parks. „Uns waren 15 Euro auch viel zu viel“, stimmt eine Frau ihm zu. „15 Euro kostet eine Figur. Ich habe es gelassen“, meinte eine andere Kundin, betont aber: „Trotzdem sehr sweet.“

Mehr Themen und News haben wir hier für dich zusammengefasst:

Erst kürzlich wurde bekannt: Der Ruhr Park Bochum stellt einen deutschlandweiten Rekord auf! Worum es dabei geht? Nachhaltigkeit, Umwelt und grüne Energie. Mehr dazu liest du in diesem Artikel.