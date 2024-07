Ruhr Park Bochum: Besucher machen tragischen Fund – Tierheim hat üblen Verdacht

Der Ruhr Park Bochum gehört zu den beliebtesten Einkaufszielen im Ruhrgebiet. Kein Wunder, denn fast 130 Shops verteilen sich auf der Fläche des Einkaufszentrums, kombiniert mit einigen gastronomischen Angeboten. Da steht einem ausgiebigen Shoppingtag nichts mehr im Wege!

Doch kam es beim Einkaufsbummel zu einem Zwischenfall. So machten Besucher im Ruhr Park Bochum einen traurigen Fund gemacht. Tierschützer haben bei diesem Anblick eine bittere Vermutung.

++ Luxus-Döner in Bochum ist Geschichte – jetzt macht der Inhaber etwas ganz anderes ++

Ruhr Park Bochum: Tierischer Fund im Shoppingcenter

Traurige, eingeschüchterte und ängstliche Augen schauen einem beim Betrachten dieses Bildes entgegen. Das Tierheim Bochum hat Fotos von vier jungen Katzen geteilt, die sicherlich jedem Tierfreund einen Stich ins Herz versetzen. Die vier Kätzchen wurden am Freitag (26. Juni) im Ruhr Park Bochum gefunden. Jeweils zwei Kätzchen befanden sich in einer Box und wurden von verschiedenen Findern im Tierheim abgegeben. Die Tierschützer hatten sofort einen schlimmen Verdacht: „Zwei Mädels, Zwei Jungs, sie gehören sehr sehr sicher zusammen“, lautete das Fazit.

Vier verängstigte Kätzchen, die im Ruhr Park Bochum gefunden wurden. Foto: Tierheim Bochum

Das bedeutet leider auch, dass eine Person die Katzen offenbar in unterschiedliche Boxen gesteckt und an verschiedenen Orten ausgesetzt haben muss. „Einfach traurig. Wie kann man nur so herzlos sein und unschuldige Lebewesen aussetzen?“, lautet nur eines der vielen Kommentar unter dem Facebook-Beitrag des Tierheims.

+++ Bochum: Anwohner sprechen vor Neueröffnung Klartext! „Gebe ein halbes Jahr“ +++

Wer war der Täter?

Eine weitere Tierfreundin hatte jedoch noch weitere Gedenken. „Habt ihr eventuell auch nach der Mama gesucht? Alles ist möglich“, fragte sie den Tierschutzverein. Doch die gaben direkt Entwarnung. Schließlich wurden die Kätzchen in Boxen gefunden, und mehr Boxen seien es nicht gewesen. Wie ein Mensch so herzlos sein kann und die jungen Kätzchen allein aussetzen kann, können viele nicht verstehen. Wer macht sowas bloß? Um den Verdächtigen zu entlarven, fragte ein anderer Nutzer, ob es im Ruhr Park Bochum nicht Kameras gebe, die die Tat hätten aufzeichnen können. „Das kann nur die zuständige Behörde klären und ermitteln“, erklärten die Tierschützer daraufhin.

Auf jeden Fall drücken die erschütterten Tierfreunde die Daumen für die vier jungen Kätzchen, die im Ruhr Park Bochum gefunden wurden und so unglaublich verängstigt aussehen. Hoffentlich finden sie ein besseres Zuhause bei Menschen, die sich um sie kümmern!