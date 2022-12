Ruhr Park Bochum mit kostenlosem Service für Besucher – doch du musst schnell sein

Neuer Service für alle Besucher und Kunden im Ruhr Park Bochum! Das beliebte Einkaufszentrum will wenige Wochen vor Heiligabend nochmal besonders viele Kunden anlocken und bietet einen kostenlosen Einpack-Service an.

Das kündigt der Ruhr Park Bochum auf Facebook an. In einem Beitrag schreibt das Social-Media-Team: „Nicht jeder ist der geborene Verpackungskünstler. Deshalb bieten wir auch in diesem Jahr wieder unseren kostenlosen Einpackservice an.“

Ruhr Park Bochum bietet Einpack-Service an

Und weiter: „Schaut einfach bei unseren Wichteln in der Weihnachtshütte vor John & Audrey vorbei und lasst eure geshoppten Präsente liebevoll einwickeln. Die Verwandtschaft wird am Fest staunen!“

Doch man muss schnell sein, denn logischerweise endet die Aktion spätestens vor Heiligabend – und jetzt ist man bereits am zweiten Adventswochenende.