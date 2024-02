Ruhr Park Bochum: Neuer Laden gleich in der Kritik – „Sowas von ab der Realität“

Ein neuer Shop eröffnet im Ruhr Park Bochum – doch plötzlich gibt es heftige Kritik auf der Facebook-Seite des Einkaufzentrums.

Einige Kundinnen sind nicht zufrieden mit dem neuen Angebot und äußern ihren Ärger unter dem Post zur Neueröffnung deutlich.

Frauen ärgern sich auf Facebook über neuen Shop

Stolz präsentierte der Ruhr Park Bochum am Freitag (9. Februar) auf der Facebook-Seite den brandneuen Laden. „Dürfen wir vorstellen: Penti“, heißt es da. Und weiter: „Im Store findet ihr alles, was Frauen- und Kinderherzen höher schlagen lässt – Unterwäsche, Sportbekleidung, Nachtmode und Strümpfe.“ Die hochwertige Produktion der Waren erfülle „die Bedürfnisse aller Frauen, ganz egal in welchem Alter“.

Aller Frauen? Genau diese Werbezusage sorgt prompt für Wirbel im Netz. Eine Kundin zweifelt direkt, ob sich das Angebot wirklich auch an „größere Größen“ richtet. Der Ruhr Park Bochum antwortet, dass das der Fall sei, doch kurz darauf meldet sich eine andere Kundin im Kommentarbereich mit Kritik. „Auf deren Website sehe ich maximal XL. Große Größen gehen aber mittlerweile weit darüber hinaus“, schreibt sie. Eine andere ist empört: „XL 44-46 als große Größen zu verkaufen. Sowas von ab der Realität!“

Zu viele Unterwäscheläden im Ruhr Park Bochum?

Jetzt ist es natürlich nicht so, dass jeder Laden etwas für alle Konfektionsgrößen im Angebot haben muss. Doch es gibt noch mehr Unmut über den Beitrag und die Neueröffnung. Eine andere Frau ärgert sich über das aus ihrer Sicht immer schmalere Angebot im Ruhr Park Bochum. „Noch ein Strumpfhosen- und Unterwäscheladen. Absolut uninteressant. Sorry, aber die Auswahl der Läden lässt wirklich nach“, findet sie.

Für sie habe sich das Einkaufszentrum erledigt. Doch kurz danach bekommt sie Gegenwind. Eine andere Kundin kontert: „Bis zu zehn Millionen Besucher strömen jährlich in die über 150 Stores des Ruhr Parks – da werden ein paar weniger kaum auffallen…“

Letztlich kann man es nicht allen recht machen. Während es in Innenstädten immer mehr Leerstand gibt und das Kaufverhalten sich mehr und mehr zu Online-Shops verlagert, ist es dennoch eine gute Nachricht, dass es im Ruhr Park Bochum einen weiteren neuen Shop gibt.