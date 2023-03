Ruhr Park Bochum: Einmalige Chance – aber du musst schnell sein

Aktuell läuft auf ProSieben die 18. Staffel von Germany’s Next Topmodel (GNTM). Die Models wünschen sich nichts mehr, als von Heidi Klum Woche für Woche mit einem Foto belohnt zu werden. Ein bisschen GNTM-Flair liegt bald auch im Ruhr Park Bochum in der Luft. Doch wer im größten Open-Air-Einkaufszentrum Deutschlands den ersten Schritt zur Model-Karriere gehen möchte, muss sich beeilen.

Der Bochumer Ruhr Park sucht im Rahmen seines großen Wettbewerbs „Time To Shine“ zum ersten Mal drei Models für die große Fashion-Show am 5. und 6. Mai 2023. Die Casting-Gewinner/innen dürfen sich auf einen exklusiven Model-Workshop bei der niederländischen Model-Agentur Sessibon freuen und als Höhepunkt bei der großen Fashion Show im Ruhr Park über den Catwalk laufen.

Ruhr Park Bochum: Model und Influencerin in der Jury

Bei der großen Ruhr Park Fashion Show am 5. und 6. Mai werden aktuelle Frühjahrs- und Sommertrends präsentiert. „Mit unserem Wettbewerb möchten wir Menschen, die von einer Model-Karriere träumen, einen Einblick ins Model-Business ermöglichen“, sagt Lars Horn, Center-Manager des Ruhr Parks. Die Teilnehmer werden jederzeit professionell begleitet. Der Model-Workshop, den die drei Gewinner absolvieren dürfen, hat einen Wert von je 1.000 Euro, betont Lars Horn.

Get ready! Wer bei der Fashion Show mitlaufen möchte, muss mindestens 18 Jahre alt sein und kann sich bis zum 26. März bewerben. Dazu müssen ein Formular und Fotos eingereicht werden. Eine Jury – bestehend aus Center-Manager Lars Horn, Noël Hermsen (Art Director bei Sessibon) sowie Model und Influencerin Sara von @my.curvy.blog – wählt aus allen Einsendungen zehn Bewerber/innen aus, die sich für die Foto- & Video-Challenges qualifizieren und ihrem Modeltraum damit ein bisschen näher kommen.

Der Ablauf im Überblick:

Phase 1

• 1. bis 26. März: Bewerbungsphase

• 27. und 28. März: Ruhr Park Jury wählt 10 Teilnehmer/innen aus

Phase 2

• 3. und 4. April: Foto- & Video-Challenge im Ruhr Park

• 15. April: Ruhr Park Jury und Community wählen 3 Gewinner/innen aus

Phase 3

• 22. und 23. April: Model-Workshop bei Sessibon in Maastricht

• 5. und 6. Mai: Große Fashion Show im Ruhr Park

Ruhr Park Bochum: Erst Shootings, dann Workshop und Coaching in Maastricht

Zehn Bewerber/innen stellen dann im April bei einer Challenge ihr Model-Talent unter Beweis. Dabei werden sie mit Outfits ausgestattet, erhalten ein professionelles Make-up und werden von einem professionellen Foto- und Videografen bei drei Aufgaben vor der Kamera begleitet. Sie müssen unter anderem ein Foto, ein Reel und einen Social Media Post shooten. Neben der Jury darf diesmal auch die Social-Media-Community voten.

Bevor die Gewinner/innen bei der großen Fashion Show auf dem Laufsteig glänzen, nehmen sie an einem professionellen Workshop der Agentur Sessibon in Maastricht teil. Dort erhalten sie ein Coaching von Noël Hermsen, der mit ihnen die Choreografie für die Fashion Show einübt. Sämtlich Kosten inklusive An- und Abreise, Übernachtung, Frühstück und Mittagessen übernimmt der Ruhr Park.

Und wer weiß? Vielleicht sieht man den einen oder die andere tatsächlich schon bald bei GNTM wieder.