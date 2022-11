Ruhr Park Bochum: Neuer Shop – mit kostenlosem Angebot!

So langsam steht die Vorweihnachtszeit in den Startlöchern – und damit eine sehr shoppingintensive Zeit. Auch der Ruhr Park Bochum erhofft sich, dass wieder viele Kunden in das Einkaufszentrum strömen.

Das Weihnachtsgeschäft möchte offenbar auch ein Laden mitnehmen, der nun wieder seine Pforten im Ruhr Park Bochum geöffnet hat. Er ist nicht zum ersten Mal an diesem Standort vertreten.

Neuer Laden im Ruhr Park Bochum

Zu Weihnachten braucht eigentlich jeder Geschenke. Da die Interessen sehr unterschiedlich sind, fallen auch die Präsente sehr verschieden aus. Nun hat ein Laden wieder für Kunden geöffnet, der offenbar bereits sehr gute Erfahrungen mit dem Geschäft vor dem Heiligen Abend gemacht hat.

Von der Eröffnung berichtet die offizielle Facebook-Seite des Ruhr Parks in einem Beitrag. „Cheers, wir haben einen neuen Store“, wird der Beitrag eröffnet. Weiter heißt es: „Nach dem großen Erfolg im vergangen Jahr, wird uns O’Donnell Moonshine auch in diesem Jahr die Vorweihnachtszeit erheitern. Das Berliner Start up bietet euch hochwertige Spirituosen und überrascht dabei mit seinem nostalgischen Design. Fast so wie zur Zeit Al Capones füllt es seine Brände und Liköre nämlich in Einweggläsern ab.“

O’Donnell Moonshine zurück im Ruhr Park

Für alle Schnaps-Liebhaber gibt es noch weitere, gute Nachrichten, denn in dem Laden kann man alle Schnaps-Sorten probieren – und das kostenlos. Man muss also nicht blind eine Flasche kaufen und dann hoffen, dass der Inhalt den gewünschten Geschmack hat. „Also worauf wartet ihr noch?“, fragt der Ruhr Park seine Follower.

Das lassen die sich offenbar nicht zweimal sagen. „Müssen mal nen Samstag da hin“, kommentiert eine Frau. Ein Mann hat wohl schon Erfahrungen mit dem Schnaps des Start-Ups gemacht: „Kann ich jedem nur empfehlen. Habe mir eine Flasche auf Bochum total gegönnt und einfach so intensiv und lecker.“ Scheint ganz so, dass einem Erfolg des Ladens nichts im Weg steht.