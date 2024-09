Ruhr Park Bochum: War es das mit dem kostenlosen Parken? Jetzt herrscht Klarheit

Beim Ruhr Park Bochum müssen sich Besucher bald auf eine große Veränderung gefasst machen. Denn in Zukunft soll das Openair-Einkaufszentrum „Westfield Ruhr Park“ heißen. Einige Besucher fürchten nun, dass die Umbenennung nicht die einzige Änderung sein könnte.

Denn die Gerüchteküche ist bereits mächtig am Brodeln. Konkret machen derzeit Spekulationen die Runde, dass das kostenlose Parken am Ruhr Park Bochum bald der Vergangenheit angehört. Nun hat sich das Einkaufszentrum erstmals klar geäußert.

Ruhr Park Bochum: DAS ändert ich bei den Parkplätzen

Unter einem Facebook-Beitrag entbrennt eine Diskussion, dass die Parkplätze beim Ruhr Park Bochum zukünftig kostenpflichtig sind. Doch das will das Einkaufszentrum so nicht stehen lassen und bezieht in den Kommentaren klar Stellung. „Unsere Parkplätze bleiben kostenlos!“, so die eindeutige Ansage.

Aber ein „neuer Service“ in Bezug auf die Parkplatzsituation sei in der Tat geplant. Es handle sich dabei, um das „Priotiy Parking“. Von den derzeit 4500 Parkplätzen könnten etwa 200 Parkplätze bald gemietet werden, „um noch entspannter shoppen zu gehen“. Über die genauen Konditionen wollte der Ruhr Park Bochum alle Besucher „frühzeitig“ informieren. Somit kann jedoch zunächst einmal Entwarnung gegeben werden, denn der Großteil der Parkplätze bleibt weiterhin kostenlos.

Priority Parking – so funktioniert es

Das zusätzliche Park-Angebot soll vor allem an Tagen mit erwartungsmäßig hohem Besucherandrang für mehr Entspannung sorgen. Auch für das Centro Oberhausen ist das „Priority Parking“ bereits geplant. In Zukunft sollen in den Parkhäusern 1 und 2 gebührenpflichtige Parkplätze bereits vor der Anreise gebucht werden können.

Gegen eine Gebühr gehört der Parkplatz für vier Stunden dann dir. Allerdings ist das Angebot nicht für alle Besucher, sondern nur für Mitglieder im Westfield-Club. Kunden profitieren von diversen Vorteilen wie Shopping-Rabatten – und bald eben auch buchbaren Parkplätzen. Ist einer der entsprechenden Parkplätze frei, dürfen aber auch alle anderen Besucher wie gewohnt gratis ihr Auto dort abstellen. Nach zwei Stunden müssen sie ihre Einkäufe allerdings erledigt und den Wagen wieder weggefahren haben.