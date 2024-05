Ruhr Park Bochum: Beliebte Filiale zieht ein – Besucher werden überrascht sein

Juhu! Besucher des Ruhr Park Bochum haben wieder etwas zu jubeln. Ein neuer Laden zieht noch im Mai in das Einkaufszentrum ein. Genau zwischen dem Burger-Schuppen „Gute Burger“ und dem „Reformhaus Bacher“ eröffnet jetzt die Filiale einer Japan-Kette.

Und zur Eröffnung erwartet die Kunden im Ruhr Park Bochum eine ganz besondere Aktion, wie das neue Geschäft schon angekündigt hat.

Ruhr Park Bochum bekommt neues Restaurant

Genau gegenüber von „Nordsee“ wird am 15. Mai ein neues asiatisches Restaurant seine Türen öffnen. „Zushi-Market“ hält, was der Name verspricht. Hier gibt es aber nicht nur Sushi. Die seit 2013 bestehende österreichische Kette bietet auch Bowls und Desserts an – insgesamt 40 Speisen.

Auch interessant: Ruhr Park Bochum verkündet es selbst – Besucher müssen sich jetzt umsehen

„Zushi-Market“ stellt eine Mischung aus All-you-can-eat-Buffet, à la carte und Mitnahme-Möglichkeiten bereit. Die Preise dafür variieren je nach Option und Wochentag. So zahlen Kunden zum Beispiel für das Sushi-Buffet zwischen 15,90 und 17,90 Euro. À-la-carte kostet zwischen 16,90 und 20,90 Euro. Für eine mittlere Bowl mit wahlweise Reis oder Nudeln plus Topping zahlst du 8,90 Euro, für eine große einen Euro mehr. Darüber hinaus gibt es die verschiedenen Gerichte auch als Menü.

Ruhr Park Bochum: Eröffnungsaktion am 15. Mai

Kinder unter drei Jahren zahlen tatsächlich nichts bei „Zushi-Market“. Bis zehn Jahre gibt es zudem einen Rabatt. Für Kinder in dem Alter zahlen Eltern meist die Hälfte. Und am Eröffnungstag am 15. Mai gibt es noch weitere Rabatte: So will die Filiale ein Glücksrad mit Gewinnen aufstellen und eine 1-Euro-Bowl-Aktion starten, wie eine Mitarbeiterin auf der Instagram-Seite des Restaurants ankündigt.

Ab dem 15. Mai hat „Zushi-Market“ immer montags bis samstags von 11 bis 20 Uhr geöffnet. Neben der Filiale im Ruhr Park Bochum gibt es noch eine im Westfield Centro Oberhausen, die erst im November 2023 eröffnet hat.