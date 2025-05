Ruhr Park Bochum: Neue Decathlon-Filiale geht vielen gegen den Strich – „Lächerlich“

Seit Anfang des Jahres stand fest, dass ein neuer Decathlon-Laden in den Ruhr Park Bochum einziehen würde. Viele Besucher scharrten bereits mit den Hufen, um sich auf die Angebote und Artikel des Sportartikelherrstellers stürzen zu können. Am 11. April 2025 war es dann endlich soweit und die Filiale feierte große Neueröffnung.

Doch die Begeisterung ist bei vielen Besuchern offenbar schnell wieder abgeflacht. Denn nach einem ersten Besuch scheint klar zu sein: Die neue Decathlon-Filiale im Ruhr Park Bochum wird den Erwartungen der Verbraucher nicht gerecht.

Ruhr Park Bochum: Neue Decathlon-Filiale fällt bei Besuchern durch

Mit einem Community Run am Abend für alle Lauffreunde der Region, einem Glücksrad und weiteren Aktionen sorgte das Unternehmen für eine große Neueröffnungsfeier (hier mehr Einzelheiten). Es sollte der Startschuss für eine neue Erfolgsgeschichte im Ruhr Park Bochum werden. Und offenbar sind viele Verbraucher dem verlockenden Ruf bereits gefolgt, doch ob sie wiederkommen werden?

Inhalt von Facebook anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Facebook der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Externer Inhalt Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Auf Facebook fragen die Verantwortlichen des Einkaufszentrum ihre Kunden ganz offen nach ihrer Meinung. Und den Kommentaren des Beitrags zufolge, ist ein erneuter Besuch zumindest fraglich bei einigen. Denn hier reihen sich die Kritikpunkte an der neuen Decathlon-Filiale aktuell aneinander. Hier ein paar Reaktionen:

„Der Laden ist leider nichts halbes und nichts ganzes. […] Auswahl leider sehr begrenzt.“

„Ich habe mir Decathlon angesehen, Fazit: nee …. gefiel mir absolut nicht. […] Dunkel und trist, das Konzept ist nicht meins.“

„Dieser Decathlon ist einfach nur lächerlich!“

„Waren gestern da. Fazit: Den Laden hätten se sich sparen können.“

„Nein danke, viel zu klein, keine Auswahl.“

Direkter Vergleich macht es deutlich

Die meiste Kritik richtet sich an die Größe der Verkaufsfläche und die angeblich zu kleine Auswahl an Artikeln. Viele Besucher waren wohl in der Annahme, dass die Filiale im alten Kaufland-Gebäude einzieht und wurden deshalb enttäuscht. Vor allem im Vergleich zum Decathlon-Laden in Herne zieht der Shop im Ruhr Park Bochum bei vielen Kritikern den Kürzeren.

„Der kleine Laden ist vollkommen ungeeignet und keine Alternative zu beispielsweise Decathlon Herne“, oder „Wenig Fläche, wenig Auswahl. Werden wohl weiterhin nach Herne fahren müssen“, heißt es beispielsweise. Auch ein anderer Facebook-User kommt zu dem Schluss, dass die Herne-Filiale der klare Favorit bleibt. Allerdings hatte die Frau auch durchaus positive Erfahrungen gemacht.

„Ich war überrascht, dass ich in dem kleinen Laden genau das bekommen habe, was ich brauchte. Die Mitarbeiter waren sehr nett und hilfsbereit.“ Eine andere Person lobt den „Click und Collect“-Service, über den Kunden online bestellte Produkte vor Ort abholen können. Alternativ können Kunden die Ware auch direkt nach Hause bestellen.