Ruhr Park Bochum: Es ist offiziell! Neues Geschäft ab sofort geöffnet

Es ist soweit! Im Ruhr Park Bochum hat ein neues Geschäft geöffnet, auf dass die Besucher und Kunden schon lange gewartet haben. Seit Januar war bereits klar, dass hier im Westfield Ruhr Park ein bekannter Riese einziehen sollte.

Nun hat das Warten ein Ende…

Ruhr Park Bochum: Decathlon eröffnet

Am Freitag (11. April) war es bereits soweit: Decathlon hat im Ruhr Park seine Türen zum ersten Mal geöffnet. Und da durfte ein besonderes Programm zur Feier des Tages natürlich nicht fehlen. Mit einem Community Run am Abend für alle Lauffreunde der Region, einem Glücksrad und weiteren Aktionen kurbelte der Sportriese sogleich das Geschäft an.

Was die Größe und das Angebot vor Ort angeht, hat sich Decathlon der frei stehenden Fläche von 1.000 Quadratmetern angepasst. Hier sollen Sportler aller Disziplinen fündig werden, verspricht das Unternehmen. Von 10 bis 20 Uhr stehen rund 20 Mitarbeiter bereit, um zu beraten und bei der Suche nach den richtigen Artikel zu helfen. Zudem wird ein Click&Collect-Service angeboten, über den Kunden online bestellte Produkte vor Ort abholen können. Es gibt jedoch auch die Möglichkeit, diese kostenfrei nach Hause zu bestellen.

Ruhr Park Bochum ist die Nummer 91

Die Filiale im Westfield Ruhr Park wurde in einem modernen Design hergerichtet, um die Produkte noch besser präsentieren zu können. „Ziel ist es, eine Erlebniswelt mit kompetenter Beratung zu schaffen, die Kundenbindung durch einen alltäglichen Touchpoint zu stärken, die Community zu fördern und einen Omni-Charakter durch die Verbindung von digitalem und stationärem Angebot zu leben“, erklärt Decathlon in einer Mitteilung.

Decathlon möchte darüber hinaus seine Präsenz im Ruhrgebiet weiter stärken und hat sich deshalb für den Standort nahe dem Bochumer Stadtzentrum entschieden. Diese ergänzt nun die Filialen in der Rathausgalerie in Essen sowie in Herne, Dortmund und Hagen.

Die Neueröffnung im Palais Vest in Recklinghausen musste allerdings verschoben werden und steht daher noch aus. Bis 2027 will das Unternehmen 60 neue Standorte erschließen, um die Marke von 150 Filialen in Deutschland zu erreichen. Bochum ist die Nummer 91.