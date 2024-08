Rewe in Bochum: Mann blickt auf Preisschild – und fällt aus allen Wolken

Moment – was ist denn hier los? Bei diesem Anblick kann sich ein Rewe-Kunde in Bochum nur noch irritiert die Augen reiben…

Ärger über gestiegene Lebensmittelpreise gab es in jüngerer Vergangenheit in Deutschland nicht zu knapp – schließlich trieben zahlreiche Krisen die Kosten für Essen und Trinken in ungeahnte Höhen. Doch das ist in diesem Fall aus Bochum gar nicht das Problem. Stattdessen wundert sich der Rewe-Kunde über ein Angebot, das auf den ersten Blick keinen Sinn zu ergeben scheint … oder etwa doch?

Rewe in Bochum: Spaghetti-Preis lässt Kunden rätseln

„Rewes Preispolitik wird mir immer ein Rätsel bleiben“, schreibt der Kunde in einer lokalen Facebook-Gruppe. Dazu postet er ein Foto aus dem Supermarkt, das ein Regal mit Miracoli-Spaghetti-Fertiggerichten zeigt. Diese werden dort in verschiedenen Größen angeboten – das kleine Paket mit drei Portionen und das große Paket mit fünf Portionen. So weit, so unspektakulär.

„Normalerweise sind ja größere Mengen im Verhältnis zum Kilopreis etwas günstiger, um zum Kauf der Großpackung zu animieren“, schreibt der Bochumer Rewe-Kunde. Das hat wahrscheinlich jeder andere im Supermarkt bestimmt schon ähnlich wahrgenommen. Aber so drastisch wie in diesem Fall sieht das wohl selten aus…

Rewe in Bochum: Der Blick auf diese Preisschilder ist äußerst verwirrend. Foto: Privat

Denn während das Drei-Portionen-Pack (376 Gramm) für 3,49 Euro zu haben ist (Kilopreis: 9,28 Euro), kostet das Fünf-Portionen-Pack (610 Gramm) lediglich 2,99 Euro (Kilopreis: 4,90 Euro).

Man zahlt also 50 Cent mehr für zwei Spaghetti-Portionen weniger – und der Kilopreis verdoppelt sich plötzlich? Da raucht dem Rewe-Kunden der Kopf: „Das ist fast, als ob man dich fragt, ob du ein Auto für 10.000 Euro oder lieber zwei davon für 9.000 kaufen willst“.

Preis-Trick von Rewe?

In den Facebook-Kommentaren versuchen sich einige Nutzer an einer Erklärung. „Das ist mit Absicht so. Liegt am Produkt“, schreibt beispielsweise eine Userin. „Die kleinen Packungen werden gerne von Rentnern/Singles gekauft. Die große Packung wäre zu viel und somit zahlen die Verbraucher mehr, weil sie nichts an Lebensmitteln wegschmeißen wollen.“

Doch das Argument überzeugt den Rewe-Kunden nicht. „50 Cent mehr zu zahlen, weil ich keine Instant-Soße wegwerfen möchte, ist zwar löblich, aber nicht wirtschaftlich“, rechnet er vor und verweist auf das niedrige Einkommen von Rentnern. Es sieht wohl so aus, als müsse der Bochumer noch etwas länger am Preis-Rätsel seines Rewe-Marktes tüfteln…