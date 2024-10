Kaufland in Bochum: Manche Kunden zahlen mehr als andere – so zieht dich der Supermarkt über den Tisch

Die Preise für Lebensmittel in Deutschland sind ständig in Bewegung. Dabei lässt die finanzielle Achterbahnfahrt so manchen Kunden tief in den Geldbeutel greifen. Und obwohl viele die zahlreichen Prospekte durchblättern und die Angebote umkreisen, sorgt die Summe auf dem Kassenzettel oft für schockierte Gesichter.

Allerdings dürfte sich nun so mancher Kaufland-Kunde beim Blick in die Prospekte die Augen gerieben haben. Ein und dasselbe Produkt wird in zwei Filialen zu zwei unterschiedlichen Preisen angeboten. Eine Kette, ein Produkt, zwei Preise? Klingt skurril – unsere Redaktion hat einmal nachgefragt.

Kaufland: XXL-Preisunterschied zwischen zwei Filialen der gleichen Kette

Dass die Preise von einer Supermarktkette zur anderen variieren, ist nichts Neues. Unüblich ist es jedoch, wenn die Verkaufspreise zwischen zwei Filialen derselben Handelskette schwanken, wie ein Beispiel aus der Region zeigt.

So stellte ein Kunde fest, dass sich die Angebote im Kaufland in Bochum-Wattenscheid und in der Filiale in Birken erheblich unterscheiden. Es könne vorkommen, dass das gleiche Produkt im Markt in Wattenscheid um die 0,99 € kostet, während der Preis in der zweiten Filiale um die 1,99 € beträgt. Ein ganz schöner Unterschied. Unsere Redaktion hat nach den Gründen gefragt.

„Kann zu Preisunterschieden kommen“: Pressesprecherin bestätigt unterschiedliche Produktkosten

Eine Pressesprecherin teilte auf unsere Anfrage mit, dass sich „die Preisgestaltung unter anderem an der jeweiligen lokalen Marktsituation bzw. am Wettbewerb, aber auch an Angebot und Nachfrage“ orientiert. Weiter hieß es: „Daher kann es an einzelnen Standorten zu Preisunterschieden kommen.“

Bei all diesen Informationen bleibt es Kunden wohl nur übrig, weiterhin fleißig Prospekte zu vergleichen und sich nicht über den Tisch ziehen zu lassen.