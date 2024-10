Kaufland holt bekannte Produkte zurück – doch Kunden sind frustriert: „Brauche ich nicht“

Kaufland ist bekannt für seine Riesen-Auswahl, die weit über das gewöhnliche Sortiment von Supermärkten und Discountern hinausgeht. Doch auch Kaufland hat nicht immer alles in den Regalen vorrätig.

Wocheneinkäufe sind nervig – besonders, wenn man nicht das bekommt, was man unbedingt benötigt. Kaufland-Kunden dürften dieses Problem wegen des XXL-Sortiments wohl eher weniger kennen. An Auswahl mangelt es meistens nicht. Jetzt feierten bekannte Produkte ihr Comeback in den Regalen des Supermarkts. Doch das kam nicht bei allen Kunden so gut an.

Kaufland bietet neue Getränke an

Lebensmittel sind immer auch Geschmackssache. Während der eine eher zur Salami-Pizza tendiert, schwört der andere auf seine Thunfisch-Pizza. Warum sollte das bei Getränken anders sein? Auch hier hat jeder Mensch seine unterschiedlichen Vorlieben.

Kaufland holt den Lipton-Pfirsich-Eistee, Rockstar-Energy, Pepsi und Lipton-Zitrone-Eistee in der Sparkling-Edition (mit Kohlensäure) wieder zurück in die Regale! Das verkündete der Supermarkt stolz in einem Facebook-Beitrag. „Sie sind wieder da! Und weil wir uns nicht entscheiden können, nehmen wir einfach alle!​“, heißt es in einem Social-Media-Posting.

Kaufland-Kunde: „Ich mag das alles nicht“

Doch unter den Kaufland-Kunden scheinen nicht alle so sehr auf die angepriesenen Produkte abzufahren. „Ich mag das alles nicht“, „Ich trinke lieber Mineralwasser“, „Pepsi ja, die anderen Sachen brauche ich nicht“ und „Ich trinke nichts davon. Zu viel Zucker, Chemie, Koffein, Cola, Gift und Geschmacksverstärker“, heißt es unter anderem in der Kommentarspalte unter dem Beitrag.

Doch einige freuen sich auch auf die Sortiment-Erweiterung von Kaufland: „Da wo ich wohne, haben wir leider kein Kaufland. Aber natürlich würde ich alles holen, wenn wir eins hätten“ und „Toll, dass ihr wieder Rockstar verkauft. Kaufland sowieso beste Laden.“