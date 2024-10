Kaufland-Kundin verlässt Filiale und muss Schock-Anblick hinnehmen – „So eine Dreckigkeit!“

Ja, so ein Wocheneinkauf der kann verdammt stressig sein. Schnell nach Feierabend noch in den nächsten Kaufland, Aldi oder Rewe hüpfen und den Einkaufswagen vollpacken. Im schlimmsten Fall ist der Laden dann auch noch brechend voll, sodass man sich durch die Menge durchkämpfen muss. Das alles ist schon anstrengend genug. Eine Kaufland-Kundin musste sich nach ihrem Einkauf noch mit etwas ganz anderem herumschlagen.

Sie ist sauer – besser gesagt: super-sauer! Als sie die Filiale verließ, machte sie eine Entdeckung, welche sie rasend machte. In den sozialen Netzwerken teilte sie ihr Schicksal.

Kaufland-Kundin macht Entdeckung am Auto

Parkrempler passieren schnell. Kurz mal beim Ein- oder Ausparken nicht aufgepasst und schwupps ist eine Beule in einem fremden Auto drin. Normalerweise informiert man dann die Polizei oder wartet sogar bis der Autobesitzer zu seinem Wagen zurückkehrt. Nicht so bei diesem Kaufland-Kunden, der das Auto einer weiteren Kaufland-Kundin auf einem Parkplatz vor dem Geschäfte rammte – und einfach davonfuhr!

„An den Fahrer/die Fahrerin, der/die mein Auto heute auf dem Kaufland Parkplatz in Erkelenz beschädigt hat; dich soll der Schlag beim Scheißen treffen! So etwas kann jedem passieren und im besten Fall ist man versichert. Aber einfach zu fahren, ist eine Dreckigkeit. Passiert ist es am 4. Oktober zwischen 10 Uhr und 11 Uhr“, berichtet die wütende Kaufland-Kundin.

Kaufland-Kundin bekommt Zuspruch

Und zahlreiche Internet-Nutzer können den Ärger der Frau nur allzu gut nachvollziehen. „Du hast aber auch ein Pech, du Arme“, schreibt eine Person. „Vielleicht kommt die- oder derjenige noch zur Vernunft und meldet sich“, hofft eine andere Person auf das Gute im Menschen.