Karneval in Bochum abgesagt – HIER schauen Jecken in die Röhre

Schlechte Nachrichten für die Jecken in Bochum, denn ein beliebter Bochumer Verein setzt die diesjährige Karnevalssaison 2024/25 aus. Durch diese Entscheidung fällt eine besonders beliebte und traditionsreiche Prunksitzung weg und hinterlässt eine große Lücke.

Die Kolpingsfamilie Bochum-Linden wendet sich mit schlechten Nachrichten an die Jecken des Karnevals in Bochum. Auf der Internetseite des Vereins heißt es: „Die für den Karneval Verantwortlichen der Kolpingsfamilie Bochum-Linden haben entschieden, in der aktuellen Session 2024/2025 keine öffentliche Karnevalssitzung durchzuführen.“

Karneval in Bochum abgesagt: Kein Karnevalsprinz seit 2020

Eine Begründung für diese Entscheidung wird nicht genannt, es heißt nur: „Wir bedauern dies sehr, hoffen jedoch, unsere jahrzehntelange Präsenz im Bochumer Karneval im nächsten Jahr wieder mit einem unterhaltsamen Programm fortsetzen zu können.“ Dadurch entfällt auch die große Prunksitzung im Gemeindezentrum Liebfrauen. Ein Verlust, der viele Jecken mit Fragen zurücklässt.

Gegenüber der „WAZ“ erklärt Werner Lerch, was zu dieser schweren Entscheidung geführt hat. Lerch ist kein unbekannter Name im Karneval in Bochum, denn er war lange selbst im Lindener Karneval aktiv und war jahrelang Mitglied im Vorstand des Festausschusses des Karnevals in Bochum. Er berichtet, dass die Entwicklung, die zu dieser Entscheidung geführt hat, ein schleichender Prozess war.

In den vergangenen Jahren hatte der Verein in Bochum-Linden oft Probleme, einen Karnevalsprinzen zu finden. Der Letzte war Timo I. Ditscheid, der im Jahr 2020 Karnevalsprinz war. Aber auch schon in den vier Jahren davor musste der Verein ohne Karnevalsprinzen feiern. Doch in den vergangenen Jahren war die Suche nach einem Prinzen nicht das einzige Problem in Bochum-Linden.

Kolpingsfamilie Linden sagt das zweite Mal eine Karnevalssaison ab

Wie Lerch erklärt, haben sich in den vergangenen Jahren immer weniger und weniger Jecken gefunden, die beim Karneval mitmachen und organisieren wollten. Ein großes Problem, wie Lerch gegenüber der „WAZ“ erläutert, denn „eine Prunksitzung macht sich nicht von alleine“. Es ist erst das zweite Mal seit den 50er-Jahren, dass die Kolpingsfamilie Linden eine Karnevalssaison absagt. Das erste Mal entschied man sich dazu im Jahr 1991 aufgrund des Golfkriegs – dieses Jahr kam man zu dieser Entscheidung aus internen Gründen.

Werner Lerch hofft jedenfalls, dass „sich in Linden jemand findet, der die Karnevals-Tradition fortführt", damit der Karneval in Bochum-Linden nächstes Jahr, wie gewohnt, stattfinden kann. Jedoch fällt der Karneval in der Kolpingsfamilie Linden nicht vollkommen aus.