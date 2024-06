Tierheim Bochum erhält Nachricht nach Hunde-Vermittlung – sie rührt zu Tränen

Der junge Rüde Mato kam als Welpe in das Tierheim Bochum. Jedoch musste er nicht lange warten, bis das Tierheim ihn vermitteln und eine neue Familie finden konnte. Matos neue Familie meldete sich einige Tage nach der Vermittlung erneut. Das Tierheim Bochum postet die Nachricht auf Facebook, damit die User sehen können, wie es der Welpe ergangen ist.

+++ Hund auf A1 in NRW ausgesetzt – Tierheim hat wichtige Nachricht +++

In dem „Bericht aus dem neuen Zuhause“ erzählt Matos neue Familie, wie es dem jungen Hund nach seiner Vermittlung ergangen ist. Der Welpe musste sich in das neue Zuhause und an die neue Familie erstmal gewöhnen, berichtet das Tierheim Bochum.

Tierheim Bochum: Matos neue Heimat

Mato heißt auch gar nicht mehr Mato, sondern Cooper. Er hat anscheinend sehr schnell gelernt, auf seinen neuen Namen zu hören. Auch die neue Heimat scheint dem Welpen gut zu gefallen. Ostfriesland ist genau richtig für den verspielten Hund, der zuvor im Tierheim Bochum war.

„Der kleine Wirbelwind hat sich innerhalb dieser kurzen Zeit um fast 180 Grad gedreht“, erzählt Coopers neue Familie. Zwar benehme er sich immer noch wie ein Welpe und stellt Unfug an, aber lernt bereits fleißig Kommandos, wie „Platz“ und „Sitz“.

Inhalt von Facebook anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Facebook, der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Aber Cooper übt nicht nur fleißig, sondern genießt auch das Hundeleben außerhalb des Tierheims Bochum. Anscheinend rennt er beim Spazierengehen immer los und macht dabei sogar Purzelbäume. Der junge Welpe scheint sich pudelwohl bei seiner neuen Familie zu fühlen.

Neues Familienmitglied

Die Familie berichtet ebenfalls, dass sich Cooper sehr gut mit dem Kind der Familie versteht. Das junge Mädchen und der Hund werden bestimmt in kürzester Zeit ein Herz und eine Seele. Das Tierheim Bochum muss sich fortan wohl keine Sorgen mehr um den kleinen Cooper machen.

Mehr Themen:

Am Wichtigsten für die Mitarbeiter des Tierheimes Bochum: „Er entwickelt sich prächtig.“ Cooper hatte keinen einfachen Start in das Leben, aber dank des Tierheims und seiner Familie, kann der junge Hund jetzt seine Welpenzeit nochmal richtig genießen und Spaß am Strand mit seiner neuen Familie haben.