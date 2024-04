Hund in Bochum „entsorgt“ – Tierheim-Pfleger machen fürchterliche Entdeckung

Dieser Anblick ist nichts für schwache Nerven. Viel war nicht mehr von diesem Hund übrig geblieben, der Anfang April im Tierheim Bochum gelandet ist. „Gürkchen“, so tauften die Pflegenden den Vierbeiner, der völlig abgemagert vor ihnen stand.

Der arme Vierbeiner wurde als Fundhund im Tierheim Bochum abgegeben. Was die Angestellten herausfinden sollten, zerreißt Tierfreunden das Herz.

Tierheim Bochum: Hund „einfach entsorgt“

„Einfach entsorgt“ habe man ihn, klagen das Tierheim Bochum. „Woher wir das wissen? Wir haben recherchiert und sind fündig geworden“, erklären die Verantwortlichen und verweisen auf eine Anzeige im Netz von Ende März. Darin hieß es, dass der Hund zum Verkauf stehe und bereits seit einer Woche nichts fressen wollte. Das war zu diesem Zeitpunkt bereits über eine Woche her!

Mehr aus dem Tierheim Bochum: Hund leidet unter heftigen Problemen – nur sie können noch helfen

Die Tierpfleger brachten das sofort zur Anzeige, kümmerten sich aber erst einmal um das bemitleidenswerte „Gürkchen“. „Schwach wie er war, konnte er sich kaum auf den Beinen halten. Immer wieder lief dunkelbrauner Urin einfach so aus ihm heraus“, schildert das Tierheim Bochum. Ohne Umwege ging es in die Tierklinik.

Hund von Qualen erlöst

Dort stellte man ein akutes Organversagen fest. „Das Röntgenbild ergab, dass er schon komplett innerlich aufgegast war. Uns blieb leider gar keine andere Wahl, als ihm alle weiteren Schmerzen zu ersparen und ihn gehen zu lassen.“

Inhalt von Facebook anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Facebook, der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Nach seiner Erlösung richten die Tierpfleger emotionale Abschiedsworte an das bemitleidenswerte Tier: „Uns ist klar, lieber hättest Du Herrchen oder Frauchen an Deiner Seite gehabt. Aber deine Familie wollte dich loswerden und hat dir nicht geholfen. Stattdessen bist du bei uns gelandet und wir sind deinen letzten Weg mit dir gegangen. In der kurzen Zeit, die wir gemeinsam hatten, wurdest du geliebt. Von uns.“

Mehr Themen:

Viele Tierfreunde können die Tragödie kaum aushalten. „Einfach nur unsagbar traurig, run free Gürkchen“, schreibt eine Hundefreundin. Andere hoffen, dass sich derartiges nie mehr wiederholt: „Sehr tragisch, was manche Haustiere ertragen müssen. Hoffe das diese Menschen sich nie wieder ein Tier anschaffen.“