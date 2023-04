Hund in Bochum verletzt ausgesetzt – „Wie gemein und herzlos“

Die Mitarbeiter des Tierschutzvereins Bochum, Hattinge, und Umgebung haben wohl schon so einige traurige Tierschicksale erlebt. Doch was dieser Hund durchmachen musste, lässt wirklich niemanden kalt. Wer einen eigenen Hund hat, der liebt ihn wie ein vollwertiges Familienmitglied, umsorgt ihn und würde nie im Traum daran denken, seine Fellnase wegzugeben.

Doch es gibt auch die andere Seite: Nicht selten kommt es vor, dass Haustierbesitzer ihren Vierbeiner einfach herzlos aussetzen. Dieses Schicksal ereilte auch diesen Hund. Der Tierschutzverein Bochum, Hattingen und Umgebung berichtet auf Facebook vom furchtbaren Vorfall.

++ Hund in NRW von Tierheim in erschreckendem Zustand gefunden – wer ist dazu fähig? ++

Hund in Bochum in Karton ausgesetzt

„Dieses kleine niedliche Wesen (Welpe), weiblich, wurde heute Morgen in 44894 Bochum, Herpener Hellweg, in einem Karton ausgesetzt. Zurzeit befindet sich die Kleine noch beim Tierarzt, sie konnte nicht auftreten, hat starke Schmerzen in der Vorderpfote“, heißt es im Social-Media-Beitrag.

Der Tierschutzverein hat noch einen wichtigen Appell an seine Follower: „Wer uns was zu der Kleinen sagen kann, bitte melden. Wir bitten von Vermittlungsanfragen erstmal abzusehen.“ Und das Schicksal der kleinen Hündin lässt die Facebook-User fassungslos zurück.

Mehr aktuelle Themen und News haben wir hier für dich zusammengefasst:

Schicksal von Hund in Bochum rührt Facebook-User

Unter dem Beitrag tummeln sich zahlreiche wütende Kommentare. „Die ist voll süß. Die Leute, die das dem Tier angetan haben, sollen die Höchststrafe bekommen“, „Wie gemein und herzlos. Alles Gute, kleine Maus“ und „Ich versteh die Menschen nicht mehr, die so etwas tun. Es macht mich wütend und traurig“, heißt es. Jetzt bleibt nur zu hoffen, dass die kleine Hündin das Erlebte irgendwie verarbeiten kann und schon bald ein liebevolles neues Zuhause findet.